Soy Frankelda la película stop motion mexicana que luce imperdible e inspiradora

El cine mexicano sigue en constante crecimiento, desde los tres amigos Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu, que han demostrado la creatividad nacional y una forma distinta de mirar el cine, también hay cineastas mexicanos que trabajaran en nuevos proyectos como Soy Frankelda una cinta en stop motion que no te debes perder.

Durante el 23er Festival Internacional de Cine de Morelia, los realizadores Arturo y Roy Ambriz presentaron el nuevo proyecto de la que es la primera cinta de stop motion mexicana. “Esta película es un homenaje porque tenemos a muchos de los mejores y más grandes actores y actrices de voz del mundo en esta película”, dijo Arturo.

¿Qué dijeron sus creadores sobre la película Soy Frankelda?

La película Soy Frankelda se estrenará en 500 pantallas el próximo 23 de octubre, y de acuerdo con Arturo se trata de una historia cercana a todos o que muchos han experimentado que es recibir la palabra “no” y ver como se cierran las puertas, y seguir firmes frente a las metas.

Añadió que en la historia lo relevante para los personajes es tener pesadillas para poder despertar de ellas y atravesar aquellas que nos aterran. “No queremos que ningún creativo se rinda ni abandone sus sueños porque alguien más trata de aplastarlos”, dijo Roy Ambriz al aclarar que esperan con la cinta inspirar a más jóvenes a seguir creando.

¿De qué se trata la película Soy Frankelda?

El largometraje que busca atrapar a la audiencia en las fechas cercanas al Halloween y el Día de Muertos , cuando la vida de Frankelda, una joven escritora de terror del siglo XIX, cuyas historias, como las de muchas mujeres de la época, no fueron tomadas en cuenta por lo que además se observa la barrera que atravesaban en ese momento.

Al reprimir su talento, Frankelda es visitada por el príncipe de los sustos, Herneval, quien la lleva al mundo del subconsciente en donde se debe enfrentar a sus propias creaciones y derrotarlas con escritura.

