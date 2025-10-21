De vuelta a los 90´s maquinitas y videojuegos gratis en CDMX

La CDMX es una de las ciudades más ‘gamers’ del mundo, es por eso que ahora se va a inaugurar un espacio dedicado a la preservación y la promoción de los videojuegos y las famosas ‘maquinitas’. Estas últimas eran la opción más popular para jugar con amigos en la década de los 80’s y 90’s y sin duda son un referente de historia y cultura ‘gamer'.

En la historia de México los videojuegos han estado presentes desde los 70’s con las famosas salas de arcade donde miles de personas se reunían para disfrutar de horas de diversión en compañía de amigos y familia.

Maquinitas y videojuegos gratis en CDMX

Esta experiencia llega de la mano del Centro de Cultura Digital (CCD), pensado como un espacio abierto para todo público donde se podrá disfrutar de todo tipo de videojuegos, maquinitas e incluso juegos de mesa.

Los videojuegos suelen ser muy deseados por chicos y grandes, pero no siempre son accesibles para toda la población por sus altos precios. El CCD pensó en una opción recreativa pero que también sirva como centro de encuentro para compartir y reflexionar sobre el papel de los videojuegos en nuestra vida cotidiana y su importancia en la creatividad y la manera en que nos relacionamos en la sociedad.

Este espacio también se alimentará de talleres y charlas, se explorarán temas como el diseño de personajes, la programación y la creación de narrativas interactivas. Para quienes desean ir, se puede acudir acompañado o en pareja para adentrarte en la historia de los videojuegos de manera inmersiva y probar títulos nuevos, experimentales y clásicos.

Esta experiencia estará abierta del 18 de octubre al 24 de diciembre de 2025, en un horario de 11:00 a 18:00 horas y completamente gratis.

¿Cómo llegar al CCD?

El Centro de Cultura Digital (CCD) es un espacio cultural gratuito dedicado a la exploración de manifestaciones culturales de las tecnologías digitales, se ubica a un costado de la Estela de Luz o “suavicrema” en la famosa Colonia Juárez, en la zona de Reforma.

Puedes llegar en Metro o Metrobus, bajando en la estación Chapultepec de ambos servicios y caminar un par de minutos.

