Así es Misterio del Abismo, la experiencia de terror del Acuario Michin

El Acuario Michin se ha convertido en uno de los lugares favoritos de los capitalinos pues los asistentes pueden convivir con alguno de los animales y para celebrar Halloween y Día de Muertos habrá una experiencia llena de sustos y terror llamada Misterio en el Abismo.

Misterio en el Abismo, la experiencia inmersiva del Acuario Michin

Para esta temporada de terror, en el Acuario Michin los visitantes podrán vivir una experiencia escalofriante donde tendrán que escapar de las garras de espeluznante monstruos marinos.

Se trata de una casa de espantos inmersiva con opciones diseñadas para diferentes edades y donde los visitantes son espectadores sino que forman parte de la tripulación y de la misión que toma un rumbo inesperado y aterrador.

Se divide en Acuario Michin Descubre el Abismo , apta para niños mayores de 9 años y Terror en el Abismo para mayores de 16 años.

Fechas y horario del Misterio en el Abismo

Misterio en el Abismo estará disponible hasta el 9 de noviembre de 2025 con horarios de lunes a viernes de las 11:00 a las 13:00 horas (Descubre el Abismo) y de las 13:00 a las 19:00 horas (Terror en el Abismo). Mientras que los sábados y domingos estará abierto de las 13:00 a las 21:00 horas.

Es muy importante señalar que los espacios son limitados y están sujetos a disponibilidad por lo que te recomendamos que anticipes tu visita.

Precio de la experiencia inmersiva Misterio en el Abismo

El precio del boleto general al Acuario Michin es de 369 pesos y solo deberás pagar 30 pesos adicionales para ingresar al Misterio en el Abismo. Por otro lado, los fines de semana el precio del boleto es de 299 pesos.

Acuario Michin se encuentra ubicado en el primer nivel del Parque Tepeyac en Calzada San Juan de Aragón 399 en Granjas Modernas alcaldía Gustavo A. Madero.

