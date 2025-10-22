Desfile de Día de Muertos 2025 en CDMX con show de El Haragán y Amandititita

El desfile de Día de Muertos de la CDMX de este año vendrá cargado con dos increíbles conciertos completamente gratuitos a cargo de Amandititita y el Haragán, quienes harán vibrar a los más de 100 mil asistentes esperados este próximo sábado primero de noviembre.

Estas presentaciones formarán parte de un homenaje a Rodrigo González (Rockdrigo), quién fuera un cantautor mexicano, pionero del rock en español y padre de la ‘popera’ mexicana Amandititita.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Horarios y ruta del desfile de Día de Muertos

“Honrar a la muerte es celebrar que seguimos vivos” es el lema de la edición 2025 del tradicional desfile de Día de Muertos de CDMX, el cual va a tener una ruta de más de 5 kilómetros. Desde la puerta de los leones del Bosque de Chapultepec, hasta la plancha del Zócalo.

Catrinas, carrozas, catrinas, flores de cempasúchil, danzas y varios mini espectáculos vas a poder disfrutar este 1 de noviembre. La cita para el recorrido es a las 14:00 horas en la puerta de los leones del Bosque de Chapultepec .

La ruta está prevista para hacer en recorrido sobre la avenida Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y la calle 5 de mayo. Es importante recalcar que este es un evento apto para todas las edades y completamente gratuito para todos los asistentes.

Horario de las presentaciones musicales

Para cerrar con broche de oro, los dos conciertos a cargo de Amandititita y El Haragán tendrán lugar en el Zócalo de la CDMX, no se han confirmado los horarios o si en efecto su presentación será en la plancha del Zócalo. Algunos medios reportan que Amandititita se sumará al Haragán para tocar juntos alrededor de una hora después de terminado el recorrido.

Amandititita estará haciendo el recorrido arriba del carro alegórico inspirado en su padre, quien esté 2025 cumple 40 años de fallecido.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.