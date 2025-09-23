¡Concierto GRATIS! Mercado de Jamaica celebra aniversario en la Venustiano Carranza

El mercado de Jamaica es uno de los más antiguos y emblemáticos de la Ciudad de México (CDMX). Este 23 de septiembre este mercado icónico celebra su aniversario 68 con un concierto totalmente gratis, que se llevará a cabo en las inmediaciones del lugar.

Así que no lo pienses y lánzate a festejar todos los años de historia de este mercado de flores y dulces que se ha convertido en parte indispensable de la historia de la capital mexicana. Te contamos qué grupos estarán presentes en este evento gratuito .

¿Cuántos años de existencia tiene el Mercado de Jamaica?

El mercado de Jamaica se inauguró en 1957, desde entonces, los capitalinos han acudido a este lugar a adquirir las más hermosas flores para distintos eventos. Sin embargo, el Día de Muertos es una de las fechas obligadas para visitar este mercado por su gran variedad de flores, dulces y decoraciones para esta fecha.

Además, puedes encontrar buena comida, frutas y verduras frescas en un lugar lleno de tradición e historia. Por esta razón, no puedes dejar de celebrar un aniversario más del mercado de Jamaica.

¿Qué artistas habrá en el concierto gratis del mercado de Jamaica y a qué hora empieza?

La celebración por el aniversario del mercado de Jamaica comenzó este 23 de septiembre, a partir de las 10:00 horas y se extenderá a lo largo del día.

Sede: Mercado de Jamaica , Guillermo Prieto 45, Venustiano Carranza, CDMX

, Guillermo Prieto 45, Venustiano Carranza, CDMX Fecha y hora: 23 de septiembre , a partir de las 10:00 horas

, a partir de las 10:00 horas Entrada: Gratis para todo el público

Los cantantes y agrupaciones confirmadas para el concierto gratuito por el aniversario 68 del mercado de Jamaica son los siguientes:

Danny Daniel (invitado principal)

Grupo Contraste

El Combo Loco

Tiberio y sus Gatos Negros

Embajadores de la Cumbia Dinamita

La Nueva Elegancia Norteña

Sonora 4 Rosas

Además del concierto, los asistentes podrán disfrutar de otras actividades en este icónico mercado de la CDMX, pues habrá venta de antojitos mexicanos, desde las famosas quesadillas hasta los famosos esquites con tuétano que se han convertido en una de los delicias icónicas del lugar.

¿Te lo vas a perder? Lánzate a conocer o visitar una vez más este mercado histórico y disfruta de un concierto gratis en la CDMX.