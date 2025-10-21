Calurosa Navidad, la nueva película de 31 Minutos llegará en streaming muy pronto

31 Minutos es una de las series más queridas en América Latina y tras el rotundo éxito con su Tiny Desk, se anunció que la nueva película protagonizada por Tulio Triviño, Juanin y Juan Carlos Bodoque llegará al streaming en noviembre y en adn Noticias te tenemos todos los detalles.

¿Cuándo se estrena la nueva película de 31 Minutos?

Fue mediante su cuenta de X, que Amazon confirmó que Calurosa Navidad , la nueva película de 31 Minutos llegará a la plataforma el próximo 21 de noviembre de 2025 y la noticia causó sensación entre los usuarios.

Hasta ahora no se ha dado a conocer si llegará a las salas de cine o se proyectará en algún recinto pero estará disponible en más de 240 países así que no habrá pretexto para que te pierdas esta nueva aventura de las marionetas más divertidas.

Los adornos se derriten, los renos hacen huelga y Tulio anuncia lo inevitable: la nueva película de los títeres más irreverentes tiene fecha de estreno.



¿De qué trata la nueva película de 31 Minutos?

En esta nueva aventura, Tulio Triviño y su equipo se enfrentarán a una nueva misión pues se pierde la Navidad y alguien tiene que rescatarla. Calurosa Navidad se filmó en Santiago de Chile en 2024 y combina la comedia, crítica social y sus canciones pegajosas.

¿Dónde ver todos los capítulos de 31 Minutos?

Desde su debut en 2003, 31 Minutos se ha convertido en un fenómeno cultural con miles de fanáticos y si quieres revivir todos los capítulos de la serie puedes hacerlo a través de su canal oficial de YouTube o en Prime donde están los 69 episodios de las cuatro temporadas.

31 Minutos ha tenido exposiciones, conciertos, conferencias y talleres en distintos estados del país y se ha consolidado como una de las series más populares y favoritas de chicos y grandes debido a su irreverencia.

