Estación Suadero, el lugar inspirado en el Metro CDMX con una gran variedad de tacos

La CDMX se caracteriza por tener una gran variedad de opciones para comer y Estación Suadero , es una taquería inspirada en el Metro, el medio de transporte más utilizado por los capitalinos, así que si eres de buen diente, aquí te contamos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Menú y precios de Estación Suadero

En Estación Suadero hay una gran variedad de opciones pero los más famosos son los de suadero en trozo que está elaborado bajo una cocción a baja temperatura de 16 horas.

Otra de sus especialidades son el taco campechano o el de suadero y chicharrón prensado.

Puedes acompañar tus taquitos con entradas como frijoles de olla, cebollas preparadas, guacamole, tuétano o birria de suadero.

Además, tienen una opción de tacos de especialidad como el del chile güero con birria de res, la costra de tripa con chicharrón prensado, el de chilaca o un shawarma chilango que lleva pastor, queso gouda, pan pita y aderezo tzatziki.

Los precios de los tacos son de alrededor de 30 pesos, por lo que la cuenta por persona ronda en los 200 pesos.

Ubicación de la taquería Estación Suadero

La taquería Estación Suadero se encuentra ubicada en Calzada San Simón 27 en la alcaldía Benito Juárez. Si planeas ir en transporte público las formas más sencillas de llegar son:

Metro Portales y de ahí caminar alrededor de 10 minutos hasta Calzada San Simón. También puedes usar el Metrobús y bajarte en la estación San Simón de la Línea 3 y caminar unos 5 minutos hasta el número 27.

¿Por qué los tacos son una de las comidas más famosas de CDMX?

Los tacos son uno de los alimentos más tradicionales, variados y populares de México, su origen remonta a la época prehispánica y se dice que usaban la tortilla como plato, cuchara y comida.

Actualmente existe una gran variedad de tacos con una infinidad de ingredientes. Consiste en una tortilla de maíz con un guiso acompañado de cebolla, cilantro, limón y salsa.

Debido a su relevancia en la gastronomía el 31 de marzo fue designado como el Día del Taco.

Día del Taco 2025: ¿Por qué se le ponen dos tortillas? [VIDEO] ¡Así se vive el Día del Taco 2025 en las calles de la CDMX! Los taqueros responden a una de las preguntas más comunes ¿por qué se le ponen dos tortillas?

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.