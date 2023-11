Netflix presentó el primer tráiler de la serie en stop motion de Pokémon y confirmó fecha de estreno

Los fans de Pokémon están de enhorabuena, pues Netflix acaba de lanzar el primer tráiler oficial de su nueva serie basada en el universo de estas carismáticas criaturas. Se trata de La conserje Pokémon, una producción original de la plataforma de streaming que utiliza la técnica del stop motion para dar vida a los adorables Pokémon.

La serie nos presenta a Haru, una joven que empieza a trabajar como conserje en un lujoso hotel Pokémon. Allí tendrá que atender a los variados y exigentes huéspedes Pokémon, desde Pikachu hasta Eevee, pasando por Snorlax o Charmander. A lo largo de los episodios, Haru irá descubriendo más sobre sí misma y sobre el mundo Pokémon, mientras vive divertidas y emocionantes aventuras.

La conserje Pokémon es una serie dirigida por Iku Ogawa, escrita por Harumi Doki y con el diseño conceptual y de personajes de Tadahiro Uesugi. La animación corre a cargo de Dwarf Studios Japan, un estudio especializado en el stop motion que ha trabajado en películas como El alucinante mundo de Norman o Kubo y las dos cuerdas mágicas. La serie constará de 4 episodios, de entre 14 y 20 minutos cada uno, y promete ser una delicia visual y narrativa para los amantes de Pokémon.

La serie forma parte de los lanzamientos de Geeked Week'23, el evento anual de Netflix dedicado a las producciones más frikis y geek de su catálogo. Entre las novedades que se han anunciado este año se encuentran Rebel Moon, la nueva película de ciencia ficción de Zack Snyder; Sonic Prime, la serie animada del erizo azul más famoso del mundo; Damsel , la comedia medieval protagonizada por Millie Bobby Brown; Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, la adaptación al anime del popular videojuego; o The Witcher: Sirens of the Deep, el spin-off submarino de la saga del brujo Geralt de Rivia.

Cuando se estrena La Conserje Pokémon

La conserje Pokémon se estrenará en Netflix el próximo 28 de noviembre, así que ya puedes ir reservando tu habitación en el hotel más pokémon del mundo. No te pierdas el tráiler a continuación.

