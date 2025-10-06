inklusion.png Sitio accesible
¡Molotov y Los Tucanes de Tijuana GRATIS! Llega la Feria del Alfeñique con calaveritas y actividades imperdibles

La esperada feria que abre las festividades de Día de Muertos con conciertos imperdibles totalmente gratis.

Feria del Alfeñique 2025.jpg
Escrito por: Tania Itzel Vargas

La celebración de Día de Muertos es una de las fiestas favoritas de los mexicanos, por lo que comenzamos las celebraciones desde el mes de octubre con la tradicional Feria del Alfeñique 2025.

En su edición 56 , la Feria del Alfeñique en Toluca tiene preparados conciertos gratis imperdibles. Para que te des una idea, este 2025 podrás disfrutar de las presentaciones de celebridades como Molotov, Plastilina Mosh y hasta Los Tucanes de Tijuana. Te contamos todo lo que se viene.

¿Cuándo es la Feria del Alfeñique en Toluca en 2025?

Como cada año, la Feria del Alfeñique es una de las celebraciones más esperadas en Toluca, Edomex. Para abrir las fiestas de Día de Muertos , este año, esta divertida serie de conciertos, actividades y calaveritas se llevará a cabo del 16 de octubre al 1 de noviembre.

La feria se instala en la explanada del Mercado Juárez, ubicada en Valle Verde y Terminal, Toluca de Lerdo, Edomex. Aparta las fechas y disfruta de tus artistas favoritos en sus conciertos gratuitos. Te contamos cuál es la agenda de conciertos para que no te pierdas ninguno.

¿Quién va a estar en la Feria del Alfeñique 2025?

Este año, la Feria del Alfeñique de Toluca 2025 está tirando la casa por la ventana y contará con la actuación de prestigiosas bandas y cantantes de renombre. A continuación te decimos cuál es el calendario de conciertos :

  • Los Tucanes De Tijuana:16 de octubre
  • Siddhartha: 17 de octubre
  • Gloria Trevi: 19 de octubre
  • MOLOTOV: 23 de octubre
  • Porter: 24 de octubre
  • Plastilina Mosh: 25 de octubre
  • LIRANROLL: 26 de octubre
  • La Vecindad Santanera: 30 de octubre
  • Yeri MUA y El Bogueto: 31 de octubre
  • Amanda Miguel: 1 de noviembre

¿Qué habrá en la Feria del Alfeñique en Toluca?

Como cada año, además de los conciertos gratuitos, la Feria del Alfeñique 2025 ofrece una serie de divertidas actividades para todos los asistentes. Además, de las reconocidas bandas, participarán 70 artistas locales, entre ellos: La Gorgona Teatro, Guardianes de Fuego Marching Band, Danzart, La Flota Teatro “De fantasmas a fantasmas”, Conan, La Damajuana, Violeta Constelación, Pablo Montoya, Dúo Idílico, Viaje al Mictlán, El Estuche y Lunaem.

¿Te lo vas a perder? Las celebraciones del Día de Muertos ya comenzaron, anótalo en tu agenda y forma parte de la edición 56 de la Feria del Alfeñique de Toluca.

