Tania Itzel Vargas

Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tengo ocho años de experiencia en el periodismo digital y en el posicionamiento SEO.



A lo largo de mi carrera he escrito para diversos medios nacionales e internacionales. También he tenido la oportunidad de colaborar con Google , para compartir mis conocimientos de SEO con periodistas de medios latinoamericanos.



Los temas que me apasionan son el entretenimiento, las tendencias, los temas de bienestar, de vida y estilo, ciencia, tecnología e inteligencia artificial. Mis pasatiempos son la fotografía, la lectura y los karaokes.



tania.vargas@tvazteca.com.mx