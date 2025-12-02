Frankenstein, Pinocho y otras películas de Guillermo del Toro serán proyectadas gratis en CDMX

En la CDMX se llevará a cabo un ciclo dedicado a la obra de Guillermo del Toro y se proyectarán gratis algunas de sus películas más representativas, un evento para seguidores, estudiantes de cine y público en general que disfrute del cine y en adn Noticias te contamos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Proyección gratis de películas de Guillermo del Toro

Este ciclo de cine fue organizado para abarcar diferentes etapas creativas de Guillermo del Toro y habrá dos proyecciones al día, a las 12:00 y a las 17:00 horas en las siguientes fechas:

Martes 2 de diciembre: Pinocho (2022)

Miércoles 3 de diciembre: El laberinto del Fauno (2006)

Jueves 4 de diciembre: La forma del agua (2017)

Viernes 5 de diciembre: Frankenstein (2025)

Además, el viernes 19 de diciembre habrá una función especial de El espinazo del diablo (2001)

Proyección de El gabinete de las curiosidades

Pero no solo podrás ver las películas pues la serie El gabinete de las curiosidades donde Guillermo del Toro presenta 8 cuentos de terror que narran historias de algunos creadores de terror como Babadook’, ‘Splice: Experimento mortal’, ‘Mandy’ y más también se proyectará en las siguientes fechas y horarios:

12:00 y 17:00 horas

Lunes 15 de diciembre: Capítulos 1 y 2

Martes 16 de diciembre: Capítulos 3 y 4

Miércoles 17 de diciembre: Capítulos 5 y 6

Jueves 18 de diciembre: Capítulos 7 y 8

¿Dónde será el ciclo de cine de Guillermo del Toro?

Las proyecciones serán completamente gratis y se llevarán a cabo en el Centro Cultural Futurama ubicado en Otavalo número 7 esquina con Avenida Politécnico Nacional en la colonia Lindavista.

La entrada a las funciones es libre y no es necesario realizar registro previo pero es importante que consideres que el cupo es limitado, por lo que se recomienda llegar con anticipación para alcanzar un buen lugar.

Pinocho de Guillermo del Toro gana el Oscar a Mejor Película Animada [VIDEO] Durante la 95° entrega de los Premios Oscar, Pinocho de Guillermo del Toro ganó a Mejor Película Animada es a terecer estatuilla que gana el cieeasta mexicano.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.