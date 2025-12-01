La Casa de la esfera en CDMX para comprar los adornos para esta Navidad

¿Estás por desempolvar tu árbol de Navidad , pero aún no tienes esferas? Aún estás a tiempo de comprarlas a un excelente precio y de la mejor calidad en la Ciudad de México (CDMX), y en adn Noticias te decimos en dónde hallarlas.

De acuerdo con Romero Rochín, investigador del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la esfera es una figura perfectamente simétrica, ya que no importa su posición, siempre se ve igual.

En la capital del país existen diferentes negocios en donde se vende gran variedad de adornos sin embargo el más destacado es La Casa de la Esfera, un lugar al que no solo va el público en general para hacer sus compras, sino también comerciantes debido a los costos y diversidad de diseños.

¿Qué es La Casa de la Esfera?

La Casa de la Esfera es una empresa que comercializa esferas navideñas, establecida en la Ciudad de México (CDMX). En el lugar se encuentran especialistas en la comercialización de esferas navideñas con el objetivo de cubrir todas las necesidades de los clientes todos los años.

¿En dónde se ubica La Casa de la Esfera?

La Casa de la Esfera se ubica en Sur 81 No.265, colonia Merced Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, en Ciudad de México.

