¡Aparta el día! Ya hay fecha para el Mega Desfile de Día de Muertos 2025

Como cada año desde hace casi una década, se llevará a cabo el Mega Desfile de Día de Muertos 2025 en una ruta que desemboca en el Centro Histórico de la CDMX y que recorre las calles del primer cuadro de la capital del país. Carros alegóricos, catrinas, elementos prehispánicos, color y energía se unen en un evento que se convierte en una celebración más a nuestros seres que ya no están.

El Mega Desfile de Día de Muertos 2025 ya tiene fecha confirmada por fuentes de la Secretaría de Cultura de la CDMX a adn Noticias. Prepárate pues el próximo sábado 1 de noviembre las calles que dan al Zócalo de la CDMX serán invadidas, por calaveras, diablitos, catrines, catrinas y un sin fin de seres del inframundo que como sabemos, visitan nuestra tierra en esas fechas.

Historia del Desfile de Día de Muertos

La ahora ya, tradición del Desfile de Día de Muertos comenzó en 2016, la idea fue inspiración de una escena de 007: Spectre, película protagonizada por Daniel Craig en dónde el famoso agente secreto viaja a la capital mexicana y se encuentra en medio de una mega celebración del 1 y 2 de noviembre entre calaveras gigantes, catrinas y demonios para comenzar una persecución. Esta secuencia provocó que año más tarde se volviera realidad e hizo que el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera y su equipo instauraran el primer evento de este tipo que tendrá su novena edición.

Ruta del Desfile de Día de Muertos

Cabe mencionar que la Secretaría de Cultura de la CDMX lanzó el martes pasado la licitación pública nacional CULTURA/LPN/09/2025, en donde se dan los primeros detalles para participar y adquirir las bases para la contratación del servicio integral de organización, producción, realización y colaboración de magno evento que ya se ha convertido en una tradición y que como se sabe recorrerá la ruta que va de la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, avanzando por Paseo de la Reforma siguiendo por Avenida Juárez para llegar a 5 de Mayo y terminar en el culminar Zócalo de la Ciudad de México.

