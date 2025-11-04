¡Adiós Día de Muertos hola Navidad! Fechas, ubicación y precios de la experiencia inmersiva en el Santa’s Lab

La temporada navideña arranca oficialmente en la CDMX con la llegada de Santa’s Lab, la experiencia inmersiva más esperada del año. A partir del 24 de noviembre y durante todo diciembre de 2025, las familias podrán disfrutar un recorrido mágico por el Polo Norte, repleto de luces, tecnología interactiva y el encanto de los duendes de Santa Claus.

Ubicada en el Jardín Centro Cultural y Social Veracruzano, esta aventura promete una inmersión total en el espíritu navideño. Con seis secciones temáticas, actividades educativas y momentos para todas las edades, se consolida como una de las citas imperdibles de la temporada en la capital.

Una experiencia inmersiva que enciende la imaginación

En Santa’s Lab, los visitantes se convierten en ayudantes de Santa durante un recorrido de 60 minutos. Entre proyecciones de mapping, talleres creativos y personajes encantadores, cada familia participa en actividades que fomentan la imaginación y la conexión emocional.

Niños y adultos disfrutan de un espacio cerrado y climatizado, donde la magia del Polo Norte se combina con tecnología de punta para crear una historia viva que se experimenta con todos los sentidos.

Fechas y horarios para disfrutar la Experiencia Santa’s Lab

La edición 2025 se llevará a cabo del 24 de noviembre al 31 de diciembre, con funciones diarias y horarios flexibles. Un ejemplo es la función del 25 de noviembre a las 12:00 p.m., aunque hay múltiples opciones tanto entre semana como en fines de semana.

Se recomienda llegar con 30 minutos de anticipación, ya que el acceso se controla al inicio de cada función. Además, el recinto cuenta con áreas verdes cercanas, ideales para complementar la visita con un picnic familiar antes o después del show.

Boletos y promociones navideñas disponibles

Los boletos para Santa’s Lab se encuentran disponibles en Ticketmaster y otras plataformas oficiales. Los precios parten desde 495.00 para adultos y mil 62 pesos para niños según fecha y tipo de entrada.

Cada comprador puede adquirir hasta 6 boletos por función. Se recomienda suscribirse a las alertas de las apps de boletos para recibir notificaciones sobre promociones especiales.

Reglas y servicios

La experiencia está abierta a todas las edades, aunque los boletos son obligatorios desde los 2 años. Por respeto al show, no se permiten alimentos, bebidas ni fotografías o videos durante la función.

El recinto ofrece valet parking y una cafetería temática, con opciones rápidas y bebidas de temporada. Si buscas comodidad, revisa el menú en línea antes de llegar y evita las filas para aprovechar al máximo el tiempo con tu familia.

¿Por qué Santa’s Lab es la experiencia navideña del año?

Más que un show, Santa’s Lab es una forma de vivir la Navidad con todos los sentidos. Su mezcla de arte digital, música y narrativas mágicas convierte la visita en un recuerdo inolvidable. Ideal para quienes buscan compartir momentos auténticos y creativos, esta experiencia fomenta valores como la generosidad y la alegría en familia.

Lleva ropa cómoda, accesorios navideños y, si vas con niños, un cuaderno para que dibujen sus propios “secretos del Polo Norte” al salir. Sin duda, una tradición moderna que promete regresar cada año con más sorpresas.

