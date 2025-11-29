Arte, talento emergente y más en la edición 2026 de Salón ACME en CDMX

Si eres de los que disfruta del arte, te tenemos grandes noticias pues Salón ACME anunció que ya hay fecha para la edición 2026 como parte de la Semana del Arte en la CDMX y en adn Noticias te contamos todos los detalles de este imperdible evento que ya se ha convertido en un referente para los capitalinos.

¿Qué habrá en Salón ACME 2026?

Para esta edición se recibieron más de mil 600 aplicaciones de diferentes países como Argentina, Colombia, Chile, Brasil, España, Francia, Reino Unido, Rusia, Estados Unidos, Canadá, China, Corea y Japón.

El estado invitado será Puebla con la curaduría de Nina Fiocco (Feltre, Italia, 1985), historiadora del arte por la Universitá degli Studi di Milano y egresada de la Maestría en Artes Visuales de IUAV Venecia. Mientras que la curaduría de Bodega estará a cargo de CO,MA colectivo conformado por Andrea Paasch, Andrea Fernández y Mercedes Gómez que se especializa en la asesoría, gestión, curaduría y manejo de colecciones de arte contemporáneo y diseño del siglo XX.

La sección de Sala estará curada por Hernán A. Cortés y Romain Roy-Pinot y para Patio se presentará un trabajo del artista mexicano Enrique López Llamas. En la sección de Proyectos se presentará el trabajo de 26 artistas invitadxs y habrá un programa de IVP (International Visitors Program) con la participación de curadores internacionales y pláticas.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo?

Salón ACME No.13 se llevará a cabo del 5 al 8 de febrero de 2026 en Proyectos Públicos durante la Semana del Arte en la Ciudad de México.

Esta plataforma cada por artistas para artistas tiene como principal objetivo dar visibilidad, impulso y difusión a creadores emergentes. Cuenta con doce ediciones fomentando nuevos espacios y creando una comunidad de artistas, curadores y coleccionistas.

