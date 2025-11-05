5 escapadas BARATAS cerca de CDMX para este fin de semana a solo 2 horas

Para disfrutar de un fin de semana en compañía de tu familia y descansar de la presión y la vida acelerada de la ciudad no necesitas gastar una fortuna ni viajar por horas. Lo único que debes hacer es seleccionar una de las 5 lugares para pasar un divertido fin de semana ideales para un plan relámpago cerca de la CDMX.

Desde Pueblos Mágicos llenos de historia hasta balnearios de aguas termales, estos destinos te permiten recargar de energía sin poner a temblar a tu bolsillo. Deja de buscar y encuentra tu próxima aventura a solo un viaje corto cerca de la capital mexicana.

Ixtapan de la Sal: Un balneario de aguas termales accesible

Ixtapan de la Sal, ubicado en el Edomex, es una de las escapadas baratas cerca de CDMX por excelencia. Este destino es famoso por sus curativas aguas termales, que ofrecen un plan de relajación profundo a precios sumamente económicos.

El balneario municipal, por ejemplo, tiene costos de entrada muy bajos, porque puedes encontrar opciones de hospedaje económico, desde posadas sencillas hasta hoteles de gama media que suelen lanzar ofertas de fin de semana. Puedes visitar el Centro Histórico, disfrutar de la gastronomía local y caminar por las calles del pueblo.

El trayecto en coche o autobús desde la capital es de aproximadamente 1 hora y 40 minutos, cumpliendo con la promesa de estar a menos de 2 horas.

Malinalco, Estado de México: Historia, magia y gastronomía

Otro tesoro a menos de 2 horas de CDMX es Malinalco, un encantador Pueblo Mágico conocido por su energía mística y su herencia prehispánica. Un lugar imperdible en Malinalco es la cima del Cerro de los Ídolos, que ofrece una vista espectacular. También puedes recorrer sus calles empedradas, admirar sus artesanías de madera y probar sus famosas nieves de sabores exóticos.

Con un tiempo de traslado de cerca de 1 hora y 45 minutos desde la capital, Malinalco garantiza una inmersión cultural profunda sin necesidad de una gran inversión de tiempo o dinero.

Parque Nacional El Chico, Hidalgo: Aventura y naturaleza extrema

Si tu idea de una escapada barata es el aire libre y la aventura, el Parque Nacional El Chico en Hidalgo es la opción ideal. Este parque, ubicado en la sierra hidalguense, ofrece paisajes boscosos impresionantes, formaciones rocosas únicas y un sinfín de actividades como senderismo, campismo y escalada.

La entrada al parque es muy económica y la mayor parte de las actividades, como recorrer los senderos, son totalmente gratuitas, haciendo de esta una de las escapadas cerca de CDMX más baratas y divertidas.

Además, tienes la opción de acampar. Rentar un espacio para la noche es mucho más barato que pagar un hotel. El parque está a solo 1 hora y 30 minutos de la CDMX.

Parque acuático El Rollo: El mejor plan familiar

Morelos es la tierra de la eterna primavera, por eso te recomendamos que si quieres darte una merecida escapada familiar consideres lanzarte al parque acuático El Rollo, que tiene años de tradición como uno de los mejores balnearios cerca de la CDMX.

En este lugar podrás disfrutar de toboganes extremos (de hasta 25 metros de altura) y familiares, y zonas infantiles. El parque cuenta con varias opciones de hospedaje cmo el hotel y el glamping. El viaje será de solo 2 horas 11 minutos aproximadamente.

Brilla Fest 2025: La villa iluminada con tren mágico

Si lo tuyo, lo tuyo, es la Navidad, entonces no puedes dejar de visitar la tradicional villa iluminada del Pueblo Mágico Atlixco, Puebla. Se trata de una hermosa instalación navideña en la que podrás disfrutar de atracciones llenas del espíritu navideño.

Sube al tren mágico de Nikolaus, recorre el Castillo de Nikolaus y disfruta del desfile navideño lleno de luces, magia y figuras monumentales inspiradas en la Navidad. Atlixco, Puebla, se encuentra a 3 horas de la CDMX; sin embargo, verás que el tiempo de traslado valdrá la pena.

Ahora que ya lo sabes, elige una de las opciones y lánzate con tu familia a una épica escapada de fin de semana.

