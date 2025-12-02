inklusion.png Sitio accesible
La CDMX se pinta de rojo con la Ruta de la Nochebuena 2025; horarios y precios

La Ruta de la Nochebuena es una experiencia para que las familias disfruten de una atmósfera cálida y llena de la magia de la Navidad.

Nochebuena en Xochimilco
Itandehui Cervantes | adn Noticias
Actualizado el 02 diciembre 2025 09:43hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Itandehui Cervantes

Si te encantan las plantas y todo lo que tiene que ver con la Navidad, no te puedes perder la Ruta de la Nochebuena en Xochimilco, un evento para que disfrutes de un ambiente festivo y vivas una experiencia diferente en familia.

¿Qué habrá en la Ruta de la Nochebuena?

Esta es una nueva propuesta para disfrutar en familia y donde conocerás más sobre la naturaleza, historia, tradición. Durante el recorrido visitarás un invernadero de nochebuenas donde los expertos te hablarán sobre su origen y características.

El recorrido incluye las siguientes actividades:

  • Explicación guiada sobre la nochebuena
  • Caminata acompañada por villancicos navideños
  • Relatos sobre la historia de Xochimilco y sus tradiciones
  • Alimentos y bebidas
  • Visita a una villa navideña iluminada
  • Paseo rodeado de luces y lugres para toma de fotos
  • Pastorela
  • Posada tradicional con piñata, dulces y sorpresas
Fechas, horarios y precios

La Ruta de la Nochebuena se llevará a cabo durante la temporada decembrina en diferentes horarios:

Para los que les gusta madrugar y ver el amanecer hay un recorrido a las 04:30 horas y para los que son más nocturnos hay tour a partir de las 16:00 horas.

Cada ruta parte desde un punto estratégico del embarcadero y el precio por persona es de mil 199 pesos. Los boletos pueden comprarse en el siguiente enlace y ahí podrás elegir la fecha y horario según la disponibilidad.

Cuidados de la Nochebuena

La flor de Nochebuena es un símbolo de la Navidad y en nuestro país es una de las plantas que más se usan para decorar en las fiestas decembrinas.

En la época prehispánica, la llamaban Cuetlaxóchitl que significa "flor” o “la reina de las flores” o “flor que se marchita” o “flor de pétalos resistentes como el cuero”. Para los aztecas su color simbolizaba la sangre de los sacrificios que ofrendaba al sol.

Si vas a comprar nochebuenas, aquí te damos algunas recomendaciones de cuidados:

  • No requiere fertilizante
  • Requiere abundante luz directa por varias horas
  • Se debe regar cuando la tierra esté completamente seca
  • Procura no mojar las hojas pues de manchan o decoloran
  • Evita colocarla en lugares húmedos pues son susceptibles a los hongos

Cuando haya terminado la época navideña, es necesario realizar una poda para lograr que haya un rápido florecimiento.

Llegan las nochebuenas a Culiacán, Sinaloa

[VIDEO] Ya huele a navidad y las nochebuenas en Culiacán, Sinaloa ya llegaron para adornar las casas. Te decimos cómo cuidarlas.

Navidad
Autor / Redactor

Itandehui Cervantes

itandehui.cervantes@tvazteca.com.mx