La CDMX se pinta de rojo con la Ruta de la Nochebuena 2025; horarios y precios

Si te encantan las plantas y todo lo que tiene que ver con la Navidad, no te puedes perder la Ruta de la Nochebuena en Xochimilco, un evento para que disfrutes de un ambiente festivo y vivas una experiencia diferente en familia.

¿Qué habrá en la Ruta de la Nochebuena?

Esta es una nueva propuesta para disfrutar en familia y donde conocerás más sobre la naturaleza, historia, tradición. Durante el recorrido visitarás un invernadero de nochebuenas donde los expertos te hablarán sobre su origen y características.

El recorrido incluye las siguientes actividades:



Explicación guiada sobre la nochebuena

Caminata acompañada por villancicos navideños

Relatos sobre la historia de Xochimilco y sus tradiciones

Alimentos y bebidas

Visita a una villa navideña iluminada

Paseo rodeado de luces y lugres para toma de fotos

Pastorela

Posada tradicional con piñata, dulces y sorpresas

Fechas, horarios y precios

La Ruta de la Nochebuena se llevará a cabo durante la temporada decembrina en diferentes horarios:

Para los que les gusta madrugar y ver el amanecer hay un recorrido a las 04:30 horas y para los que son más nocturnos hay tour a partir de las 16:00 horas.

Cada ruta parte desde un punto estratégico del embarcadero y el precio por persona es de mil 199 pesos. Los boletos pueden comprarse en el siguiente enlace y ahí podrás elegir la fecha y horario según la disponibilidad.

Cuidados de la Nochebuena

La flor de Nochebuena es un símbolo de la Navidad y en nuestro país es una de las plantas que más se usan para decorar en las fiestas decembrinas.

En la época prehispánica, la llamaban Cuetlaxóchitl que significa "flor” o “la reina de las flores” o “flor que se marchita” o “flor de pétalos resistentes como el cuero”. Para los aztecas su color simbolizaba la sangre de los sacrificios que ofrendaba al sol.

Si vas a comprar nochebuenas, aquí te damos algunas recomendaciones de cuidados:



No requiere fertilizante

Requiere abundante luz directa por varias horas

Se debe regar cuando la tierra esté completamente seca

Procura no mojar las hojas pues de manchan o decoloran

Evita colocarla en lugares húmedos pues son susceptibles a los hongos

Cuando haya terminado la época navideña, es necesario realizar una poda para lograr que haya un rápido florecimiento.

