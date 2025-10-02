Vuelve a ser un niño con el concierto gratuito de Cri-Cri en CDMX

¡Atención niñas y niños! La alcaldía Coyoacán invita tanto a chicos como grandes a disfrutar del concierto gratuito Siempre Cri-Cri que se realizará este domingo 5 de octubre en el Jardín Hidalgo con el objetivo de fomentar la música infantil y entretener a los más pequeños de la casa.

¿Quiénes participarán en el concierto de Cri-Cri?

El concierto será dirigido por Genaro Xolalpa y estará conformado por Banda Sinfónica de Coyoacán, la soprano Tania Solís, el tenor Luis Amador, la narradora Celia Mendoza y el coro infantil de las cuatro escuelas de la Iniciación Artística del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatur (INBAL).

¿A qué hora comenzará el concierto gratuito de Cri-Cri?

El concierto de Cri-Cri comenzará en punto de las 12:00 horas en el Jardín Hidalgo, que se ubica en Coyoacán, Pórtico del Palacio de Cortés, Centro de la alcaldía. Con el objetivo de que los asistentes disfruten adecuadamente del evento se recomienda llegar con anticipación.

Eventos destacados en Coyoacán

Durante octubre habrá varios eventos organizados por la alcaldía Coyoacán con el obejtivo de que sus habitantes pasen tiempo en familia, entre ellos está la Inauguración de la Ofrenda de Día de Muertos, el próximo viernes 24 de octubre a las 18:00 horas en el Pórtico del Palacio de Cortés.