Películas y conciertos gratis para rendir tributo a John Lennon en CDMX
El legado del exbeatle, John Lennon, perdura hasta la actualidad a través de su música; fue uno de los artistas más influyentes del siglo XX.
La alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) rendirá tributo a John Lennon , exintegrante de The Beatles, quien nació en el mes de octubre de 1940 y es considerado uno de los artistas más influyentes del siglo XX.
John Lennon, músico, poeta y pacifista británico, nació el 9 de octubre de 1940 en Liverpool, Reino Unido. Su legado perdura a través de sus canciones y su activismo por la paz con himnos como “Imagine”.
Conciertos para homenajear a John Lennon
Jueves 9 de octubre
- 16:00 horas: Plastic Boni Band
- 17:00 horas: Oldies Sound
- 18:00 horas: Carambapapas
- 19:00 horas: Onion
Viernes 10 de octubre
- 16:00 horas: Wizard
- 17:00 horas: Blackbids
- 18:00 horas: Cuarteto Liverpool
- 19:00 horas: Winstons
Sábado 11 de octubre
- 15:00 horas: Soundscape Revival
- 16:00 horas: Virus
- 17:00 horas: Sgt. Pepper’s Band México
- 18:00 horas: BBCitos
- 19:00 horas: Falling Doves
Domingo 12
- 15:00 horas: Dark Blues
- 16:00 horas: Fixing The Post Beat
- 17:00 horas: Cool Cats
- 18:00 horas: Revolver
- 19:00 horas: Mercy
Películas en memoria de John Lennon
- Lunes 6 de octubre: John y Yoko, una historia de amor 17:00 horas
- Martes 7 de octubre: Los USA contra John Lennon 17:00 horas
- Miércoles 8 de octubre: Dos de nosotros 16:00 horas
- Jueves 9 de octubre: John Lennon. Una historia diferente 13:00 horas
- Viernes 10 de octubre: Vivir es fácil con los ojos cerrados 14:00 horas
- Sábado 11 de octubre: Como gané la guerra 12:00 horas
- Domingo 12 de octubre: Live Peace en Toronto 12:00 horas
- Domingo 12 de octubre: Live in New York 14:00 horas
¿En dónde será?
Las actividades se realizarán en el Centro Cultural Futurama , ubicado en Otavalo 7 esquina Avenida Instituto Politécnico Nacional (IPN), colonia Lindavista, Gustavo A. Madero. La entrada es totalmente gratuita.
Influencia de The Beatles en México
The Beatles es considerada en México como la banda más importante que ha existido, ya que su influencia fue muy amplia. Por ejemplo, Morsa y The Sgt. Pepper’s Band son agrupaciones mexicanas de tributo.
Además, algunos fanáticos de México celebran el Día Internacional de los Beatles, el 16 de enero, en conmemoración de la primera actuación de la banda en el Cavern Club.
