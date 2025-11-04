Why so Serious? Los locos detalles de la experiencia inmersiva del Joker en Parque Aztlán

Justo con la llegada de la mejor época del año, Parque Aztlán Feria de Chapultepec ofrecerá una nueva atracción que promete enamorar a miles de personas con "Gotham City Circus" y una experiencia inmersiva al mundo de El Joker.

A simple vista podría parecer un circo clásico, pero se trata de una de las experiencias nocturnas más increíbles que habrá en la CDMX durante el mes de noviembre y aquí te contamos todos los detalles.

¿Cuándo será la experiencia inmersiva del Joker en el Parque Aztlán?

La aventura comenzará este 15 de noviembre, con un espectáculo donde habrá entretenimiento en vivo y gastronomía ambientada en personajes del universo de DC Comics, en donde las experiencias alusivas al Joker se robarán los reflectores.

La experiencia inmersiva del Joker en Gotham City se extenderá durante varias semanas y tiene el objetivo de reinventar la forma de vivir la noche en la Ciudad de México, con un nuevo show y actividades que nadie querrá perderse.

¿Cuánto costará la experiencia inmersiva del Joker en el Parque Aztlán?

Hay diferentes tipos de boletos para vivir la experiencia . Si estás interesado en asistir, puedes apartar tu lugar desde este momento en Boletia.



Acceso general: $500 (Acceso a actividades principales, juegos y actos de circo)

Regular: $700 (También incluye experiencia 360 grados y una bebida de cortesía)

Ringmaster: $1300 (Entrada preferencial, con acceso al área de lounge, bebida y carta especial de El Joker)

VIP Clown Prince: $2100 (Incluye todo lo anterior más un platillo y un coctel de cortesía)

La experiencia estará disponible todos los días y comenzará a las 18:00 horas, terminando hasta la medianoche.

¿Cómo llegar al Parque Aztlán?

La ubicación del Parque Aztlán hace que miles de personas puedan llegar de manera muy sencilla. Se encuentra en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, sobre Avenida de los Compositores.

Se puede llegar en metro, en la estación de Constituyentes de la Línea 7; saliendo de ahí, el tiempo estimado para llegar al parque es de 15 minutos.

