Nueva sección “Los Vecinos” para Bad Bunny en CDMX: Dónde está y cómo comprar boletos

Los fans de Bad Bunny en la CDMX recibieron una buena noticia. Ocesa y Ticketmaster liberaron la nueva sección “Los Vecinos”, una zona ubicada frente a General A y muy cerca del escenario, que podría ser la última oportunidad para quienes no alcanzaron boletos de los 8 conciertos agotados. La venta inicia el miércoles 3 de diciembre de 2025 a las 2:00 p.m., únicamente en Ticketmaster.

La sección será de pie, sin asientos numerados, y forma parte del montaje frontal del show. Su creación también resolvió una duda importante, la ubicación real de “La Casita”, la estructura que generó polémica por bloquear la vista de algunos asistentes. Con el mapa actualizado, se confirmó que estará en el centro de General B, lejos de “Los Vecinos”.

¿Qué es exactamente la nueva sección “Los Vecinos”?

“Los Vecinos” será un espacio general ubicado casi al pie del escenario principal. Ofrece una de las vistas más cercanas al artista sin formar parte de las zonas premium originales.

La zona se habilitó tras ajustes de producción y se considera de alta demanda porque ofrece posición frontal sin obstrucciones y acceso directo a la experiencia visual del show.

La polémica de “La Casita” y por qué causó molestia

“La Casita”, una estructura elevada a modo de pequeña casa, forma parte del espectáculo de Bad Bunny. Varios asistentes de otros países reportaron vista limitada en zonas laterales.

Con el nuevo plano del Estadio GNP Seguros, se aclaró que “La Casita” quedará en General B, por lo que no afectará a quienes compren en “Los Vecinos”.

Venta de boletos: Fecha, hora y lo que debes saber

La venta general inicia el miércoles 3 de diciembre a las 2:00 p.m. No habrá preventa ni prioridad para tarjetas.

Ticketmaster no ha revelado los precios de la nueva zona. Se recomienda entrar con sesión iniciada, método de pago cargado y conexión estable para evitar errores.

Consejos para comprar boletos sin fallar en la fila virtual

Accede al enlace oficial minutos antes de la hora marcada

Evita abrir múltiples pestañas, porque el sistema puede bloquearte

Ten preparada una forma de pago alterna por si ocurre un rechazo

Si la fila avanza lento, no recargues la página; esto puede hacerte perder tu turno

Fechas confirmadas de Bad Bunny en CDMX

Bad Bunny se presentará los días 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre de 2025 en el Estadio GNP Seguros.

Todos los eventos se agotaron en horas, por lo que “Los Vecinos” podría ser la última oportunidad de entrar a la gira.

