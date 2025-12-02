Orquesta de Minería trae Navidad Sinfónica 2025 al Pepsi Center WTC

La Orquesta Sinfónica de Minería presenta una nueva edición de Navidad Sinfónica 2025, uno de los espectáculos más esperados de diciembre en la capital. El público podrá adquirir los boletos para el evento y elegir entre dos funciones el sábado 20 y domingo 21 de este mes, ambas a las 19:00 horas en el Pepsi Center WTC. Más de 70 músicos y un programa lleno de villancicos orquestales prometen una experiencia familiar inolvidable.

El concierto incluye arreglos sinfónicos de piezas emblemáticas como Noche de Paz, El Burrito Sabanero y Santa Claus Is Coming to Town. La batuta estará a cargo de Raúl Aquiles Delgado y contará con la voz del tenor mexicano Alan Pingarrón.

Un espectáculo que celebra la temporada

Navidad Sinfónica 2025 destaca por mezclar villancicos clásicos con arreglos contemporáneos que atraen a nuevas generaciones. La propuesta combina orquesta completa, voz lírica y un repertorio que provoca sorpresa desde la primera pieza.

orquestamineria | Instagram Más de 70 músicos en escena interpretarán los villancicos y clásicos navideños más queridos, pero con arreglos orquestales espectaculares que los hacen sonar frescos y emocionantes.

Este año, Minería busca reforzar la conexión emocional con el público capitalino. El programa se diseñó para que cada canción evoque recuerdos familiares y despierte el ánimo festivo desde los primeros minutos.

Precios de los boletos

Los costos para Navidad Sinfónica 2025 van desde zonas económicas hasta áreas preferentes cercanas al escenario que oscilan entre $440 y $2,916 según la ubicación.

Los boletos se venden exclusivamente por Ticketmaster, y debido a la alta demanda de ediciones previas, se recomienda comprar con anticipación.

Recomendaciones para disfrutar del evento

Para disfrutar plenamente el concierto, lo ideal es llegar con tiempo. Diciembre suele registrar tráfico intenso en la zona del WTC, por lo que salir con margen evita contratiempos. También conviene revisar el clima y llevar ropa abrigadora.

Las familias encuentran un ambiente cómodo y seguro. Los niños suelen disfrutar del espectáculo por su carácter festivo, mientras que los adultos valoran la calidad musical y la atmósfera decembrina.

¿Cómo llegar?

El Pepsi Center WTC ofrece varias rutas accesibles para quienes prefieren transporte público. La opción más cercana es Metrobús Línea 1, estación Poliforum, ubicada prácticamente frente al recinto.

Quienes viajan en Metro pueden llegar desde San Pedro de los Pinos en Línea 7 y caminar 15 minutos. También existe estacionamiento de paga dentro del WTC para quienes acuden en automóvil.

