El arte de “Soy Frankelda” a tu alcance; fechas y costos del curso de stop-motion de sus creadores

El cine mexicano vive un momento histórico con "Soy Frankelda", la primera película animada en stop-motion producida en México, apadrinada por Guillermo del Toro. Tras su estreno, los directores Roy y Arturo Ambriz abrirán un curso de animación stop-motion diseñado para compartir las técnicas, el arte y la paciencia que dieron vida a esta obra.

El taller se celebrará del 22 al 23 de noviembre, tanto en formato presencial en la CDMX como online, organizado por el reconocido estudio Cinema Fantasma. Es una oportunidad única para aprender cómo se animan personajes cuadro a cuadro y explorar los secretos que transforman la plastilina en emociones.

¿Quiénes son los hermanos Ambriz?

Roy y Arturo Ambriz, mentes detrás de "Soy Frankelda", impartirán personalmente el curso, compartiendo su experiencia en la creación de mundos fantásticos con esencia mexicana. Su visión impulsó al país en la animación global y buscan inspirar a nuevas generaciones.

Durante el curso, los participantes conocerán:



Anécdotas del rodaje

Consejos de animación artesanal

Cómo mantener la magia viva en cada fotograma

Su enfoque es demostrar que el stop-motion es un arte accesible, no un lujo.

Fechas, horarios y modalidades del curso

El curso se realizará del 22 al 23 de noviembre, desde las 9:00 hasta las 18:00 horas. La modalidad presencial incluye un recorrido exclusivo por el estudio Cinema Fantasma, mientras que la versión online permite aprender desde cualquier parte del país, con clases en vivo y materiales descargables.

Ambas opciones culminan con un diploma de participación, y los alumnos podrán desarrollar sus primeros ejercicios de animación durante el taller.

Precios accesibles y descuentos disponibles

El curso presencial tiene un costo de 4 mil 499 pesos, con precio especial de 3 mil 999 pesos si se paga antes de este 5 de noviembre. La versión online cuesta mil 799 pesos, o mil 399 en preventa. Además, los exalumnos de Cinema Fantasma Edu obtienen un 25% de descuento.

Estos precios buscan democratizar la enseñanza del cine animado, ofreciendo formación profesional a precios accesibles.

¿Cómo inscribirte y prepararte para el taller?

Para registrarte, basta con enviar un correo a edu@cinemafantasma.com indicando tu modalidad preferida. Los lugares son limitados, así que se recomienda reservar con anticipación.

Antes de iniciar, prepara un pequeño set en casa (si tomas la versión online) con buena iluminación y cámara fija. Así podrás practicar los principios básicos del stop-motion desde el primer día.

