Así es Casa Snoopy, la cafetería para lomitos y humanos más cool de CDMX

A la CDMX llegó Charlie Brown y su fiel amigo, se trata de Casa Snoopy un lugar donde podrás disfrutar de cafés, platillos, postres con una ambientación única dedicada a Peanuts, una de las franquicias con mas renombre a nivel internacional, aquí te compartimos todos los detalles para que la visites.

adn Noticias/Itandehui Cervantes

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Casa Snoopy en CDMX

Peanuts fue creado por Charles M. Schulz en 1950 y comenzó como una tira cómica y se transformó en una serie animada y fue tanta su popularidad que en la actualidad podemos encontrar películas, peluches y hasta una cafetería.

Cabe mencionar que este es el primer local temático de Peanuts y está lleno de nostalgia y ternura, además, podrás comprar mercancía oficial y bebidas únicas y adorables.

adn Noticias/Itandehui Cervantes

Menú y precios de la Casa Snoopy en CDMX

Casa Snoopy no solo es un lugar para humanos, pues las mascotas también son bienvenidas, incluso hasta hay un menú especial para los perritos.

En el lugar puedes encontrar bebidas frías con café como frappé de moka, vainilla y chocolate blanco en 95 pesos. Malteadas y frappé de taro, caramelo, cookies & cream y horchata entre 95 y 100 pesos.

También hay una gran variedad de bebidas calientes como café, té y tisanas que tienen precios desde los 50 hasta los 90 pesos. Si lo que te gusta es comer, hay pita, toast, chapatas y yogurt con granola que tienen precios desde 60 hasta 220 pesos.

Para los amantes de los postres, hay pasteles y donas de diferentes sabores y todo tiene decoración que hace referencia a Snoopy y Charlie , los precios van de los 35 a los 180 pesos.

Y las mascotas también pueden disfrutar de galletas y premios de diferentes sabores. Además, hay mercancía oficial de Peanuts como termos, playeras, tote bag y hasta camitas y casitas para perros.

¿Cómo reservar para visitar la Casa Snoopy en CDMX?

La Casa Snoopy se encuentra ubicada en Avenida Nuevo León 247, código 2 en la Escandón I Sección, Miguel Hidalgo. Abre todos los días en un horario de las 10:00 a las 20:00 horas.

Puedes llegar sin reservación pero si planeas ir en fines de semana te recomendamos que apartes una mesa en el siguiente enlace , pues es cuando más gente hay.

Así que si eres fan de estos personajes, tienes que visitar Casa Snoopy y tomarte muchas fotos y disfrutar de bebidas y comida en compañía de tus amigos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.