¡Ay… mis hijooos! La Llorona llega a Xochimilco con el show “El último latido del agua"; fechas y precio de boletos

Un figura tétrica vestida de blanco recorre los canales de Xochimilco, mientras lanza un grito desgarrador, doloroso, que se siente entre las fibras de la piel: ¡Ay… mis hijooos! Es La Llorona, la mujer cuya leyenda sigue aterrorizando a los mexicanos desde hace siglos.

La icónica puesta en escena de La Llorona, inició su temporada 32 con el show ‘El último latido del agua’, que cuenta una versión muy distinta de esta historia. Definitivamente, una de las experiencias imperdibles de la temporada de Día de Muertos en la CDMX. Si estás listo para vivirla, sigue leyendo porque te damos todos los detalles, fechas, horarios y precio de los boletos.

Circe Camacho, alcaldesa de Xochimilco, inauguró la nueva temporada de La Llorona en Xochimilco

Este miércoles 1 de octubre se llevó a cabo la función para prensa de La Llorona, en el evento estuvo presente la alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, quien reconoció la importancia de este show de Día de Muertos como una de las tradiciones más entrañables de esta demarcación.

Hakbar Juárez Inicia la temporada 32 de La Llorona en Xochimilco 2025.

La alcaldesa procedió a cortar el listón que inaugura la temporada número 32 de esta icónica puesta en escena, en medio de la lluvia que se desató, después de la ceremonia de los cuatro puntos cardinales, que realizarse los actores, para atraer buena suerte para este nuevo show “El último latido del agua”.

Hakbar Juárez. No te pierdas “La Llorona: El último latido del agua” en Xochimilco.

¿Cuál es la historia de La Llorona en Xochimilco?

La experiencia de La Llorona comienza con el tradicional paseo en trajinera , hasta donde se levanta una espectacular pirámide en una chinampa ancestral escondida en los canales de Xochimilco. Las trajineras rodean la chinampa para que los asistentes puedan presenciar una dolorosa historia que abre la temporada de Día de Muertos de forma magistral.

Hakbar Juárez La obra " La Llorona: El último latido del agua” inaugura las festividades de Día de Muertos en la CDMX.

El show ‘El último latido del agua’ deja de lado la popular historia de La Malinche para contar una versión muy distinta de La Llorona. La actriz y cantante Nayeli Cortés le da vida a Nahui, princesa del señorío de Xochimilco, que sufre al intentar salvar a su pueblo de los conquistadores españoles.

Nahui trata de cuidar de su pueblo, mientras espera la llegada de su bebé. Desafortunadamente, los conquistadores terminaron por arrasar con los xochimilcas y, la princesa ya con su bebé en brazos, se ve obligada a tomar una dolorosa decisión, que la mantendrá penando por la eternidad a través de los canales de Xochimilco.

En la representación, participan más de 50 actores y músicos que tocan en vivo con instrumentos modernos y prehispánicos.

Hakbar Juárez La Llorona en Xochimilco inicia su temporada 32.

¿Cuándo inicia la Llorona en Xochimilco?

La puesta en escena de La Llorona se ha convertido en un clásico de la temporada de Día de Muertos . Este 2025, esta icónica obra estará disponible por corta temporada. A continuación, te compartimos las fechas disponibles.



Fechas: Del 3 de octubre al 16 de noviembre de 2025.

de 2025. Horarios: De las 20:00 a las 23:00 horas

Sede: Embarcadero de Cuemanco para ir a la laguna de Tlilac en la zona chinampera de Xochimilco.

La experiencia completa de La Llorona en Xochimilco tiene una duración aproximada de 3 horas.

Hakbar Juárez La experiencia de La Llorona en Xochimilco es uno de los imperdibles de Día de Muertos.

¿Cuánto cuesta el boleto para La Llorona?

El show de La Llorona en Xochimilco tiene un costo de 616 pesos. El boleto incluye el espectáculo de “La Llorona: El último latido del agua” y el paseo en la trajinera hasta la chinampa y de regreso al embarcadero.

Este es el ENLACE para comprar boletos.

Si el Día de Muertos es una de las festividades favoritas del año, la experiencia de La Llorona en Xochimilco es una de las actividades en la CDMX que definitivamente no te puedes perder. ¿Te atreves a vivirlo?