Los tiernos detalles de la Noche del Axolotl para celebrar el Día de Muertos

El ajolote es un tierno animalito endémico de Xochimilco que se ha convertido en un ícono de la cultura mexicana; por eso, no podía faltar en las celebraciones de una fecha tan especial como lo es el Día de Muertos .

Si eres fan de estas celebraciones de noviembre , te encantará saber que por séptimo año consecutivo, la famosa Noche del Axolotl se llevará a cabo en la CDMX, los días 1 y 2 de noviembre. Te contamos los detalles para que no te quedes fuera.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué habrá en la Noche del Axolotl 2025?

La Noche del Axolotl es una actividad que reúne la magia de las tradiciones del Día de Muertos con la ternura de los ajolotes, unos animalitos muy curiosos que nacen y crecen en los canales de Xochimilco en la CDMX. El programa de la Noche del Axolotl 2025 está pensado para todas las edades. Habrá presentaciones de teatro, danza y música en vivo que reinterpretan leyendas prehispánicas y costumbres del Día de Muertos , además de proyecciones de documentales y charlas sobre la conservación del ajolote y su hábitat.

También se ofrecerán talleres de papel picado, elaboración de calaveritas y actividades educativas para sensibilizar sobre la importancia de esta especie en peligro de extinción. Los visitantes podrán disfrutar de un bazar con artesanías, narración oral y la participación de colectivos artísticos y ambientales que harán de esta experiencia algo único.

Este evento no solo es un festival cultural , sino también una oportunidad para reflexionar sobre la relación del ser humano con la naturaleza. Así, entre colores, música y tradición, la Noche del Axolotl busca dejar una huella en cada uno de los asistentes.

¿Dónde y cuándo será la Noche del Axolotl en la CDMX?

La Noche del Axolotl 2025 se celebrará los días 1 y 2 de noviembre en los siguientes horarios y sede:

Sede: Casa Jaime Sabines, ubicada en Av. Revolución 1747, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, CDMX

Fechas: 1 y 2 de noviembre de 2025

Horarios: De 12:00 a 20:00 horas

Precio: Entrada totalmente gratuita

El recinto, conocido por su ambiente cultural y sus amplios jardines, se transformará en un espacio lleno de color y vida con altares, talleres y escenarios para presentaciones artísticas. Esto convierte a la Casa Jaime Sabines en el lugar perfecto para una celebración que honra tanto a los difuntos como a la biodiversidad de México.

El evento es apto para toda la familia, desde los más pequeños hasta los adultos mayores, y representa una excelente opción para vivir el Día de Muertos en un entorno distinto, con actividades educativas y recreativas que celebran la vida y el patrimonio natural.

La Noche del Axolotl 2025 no solo se suma a la agenda de celebraciones del Día de Muertos en CDMX, sino que se posiciona como un recordatorio de que tradición y medio ambiente pueden caminar juntos para crear experiencias memorables. ¿Te lo vas a perder?