No te pierdas el Brilla Fest 2025: Fechas, boletos y todo lo que debes saber

Los amantes de la Navidad no se pueden perder el Brilla Fest 2025, uno de los mejores planes para realizar en familia o con amigos y que es perfecto para tomar fotografías que serán inolvidables.

El Brilla Fest comenzó en el 2020 y desde entonces se ha convertido en una hermosa tradición para comenzar a vivir el ambiente navideño con luces y toda la magia de la época. Tiene miles y miles de luces led que iluminan túneles, árboles y adornos gigantes, además de contar con un desfile de carros alegóricos y algunas experiencias inmersivas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Cuándo y dónde es el Brilla Fest 2025?

Este evento comenzará este 14 de noviembre y se mantendrá hasta el 3 de enero del 2026. El Brilla Fest tiene lugar en Atlixco, Puebla, específicamente, en el Xtremo Parque, un lugar ideal para una escapada de fin de semana.

La ubicación exacta es el Autódromo de Atlixco, Calle 6 Sur 1406, La Trinidad Tepango, Atlixco, Puebla. Recuerda que el evento comienza a las 17:30 horas, ya que será necesario tener oscuridad para poder disfrutar de las luces.

¿Cuánto cuesta la entrada al Brilla Fest 2025?

Existen varias entradas con sus diferentes costos y beneficios:



General: $220 pesos (Entrada general)

Clásico: $495 pesos (Entrada, gradas de desfile y entrada a la Casa de las Galletas)

Especial: $660 pesos (Todo lo anterior y un túnel giratorio, bosque encantado 3D y el tren)

VIP: $1100 pesos (Todo lo anterior y acceso al puente de los enamorados y la zona VIP con una copa de vino incluida)

Las entradas se pueden comprar en Ticketmaster y las puedes tener desde ahora, seleccionando el día en el que te sea más sencillo asistir y poder vivir el espíritu navideño en su máximo esplendor.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos