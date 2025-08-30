Pan de muerto, cacao, catrinas y más en el Camino al Mictlán Fest 2025
Si la temporada de Día de Muertos es tu favorita, no te puedes perder Camino al Mictlán Fest 2025; habrá pan de muerto, chocolate, catrinas y muchas actividades imperdibles.
Cada vez se acerca más la fecha para la celebración del Día de Muertos y para ir calentando motores no te puedes perder Camino al Mictlán Fest 2025 que se llevará a cabo en el Palacio de la Autonomía de la UNAM y donde podrás disfrutar de pan de muerto, chocolate y verás calaveras, alebrijes y catrinas.
¿Cuándo y dónde será el Camino al Mictlán Fest 2025?
El Camino al Mictlán Fest 2025 se llevara a cabo en el Palacio de la Autonomía de la UNAM ubicado en Lic. Primo de Verdad 2 en la alcaldía Cuauhtémoc del 3 al 5 de octubre. Tendrá un horario de las 10:00 a las 20:00 horas.
Si planeas asistir, el Metro más cercano es la estación Xócalo/Tenochtitlán.
¿Qué habrá en el Camino al Mictlán Fest?
Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de una gran variedad de actividades entre las que destacan:
- Talleres gratuitos inspirados en los 9 niveles del Mictlán
- Experiencias PLUS como ceremonias de cacao, danza ritual y teatro inversivo
- Disfrutarás de pan de muerto, chocolate, café y gastronomía ancestral
- Podrás comprar artesanías simbólicas como jaguares, xolos, alebrijes y catrinas
- Habrá maquillaje ritual gratuito
- Rifa del inframundo
Precios del Camino al Mictlán Fest
Hay dos opciones de entrada al Camino al Mictlán Fest 2025 :
Básica que incluye:
- Acceso al festival
- Un taller de los 9 del Mictlán
- Área creativa
- Maquillaje ritual
- Rifa del inframundo
Tiene un costo de 20 pesos con registro previo y 30 pesos sin registro. El cupo es limitado a 100 o 150 personas por taller.
PLUS que incluye:
- Acceso al festival
- Un taller de los 9 niveles del Mictlán
- Área creativa
- Maquillaje ritual
- Rifa del inframundo
- A elegir: Obra de teatro inmersiva/ceremonia de cacao/ danza ritual
Tiene un costo de 50 a 150 en preventa.
Para comprar tus boletos deberás seguir los siguientes pasos:
- Ingresar al enlace
- Elegir el día al que quieres asistir
- Seleccionar la entrada básica o plus
- Llenar tus datos generales
- Recibirás un correo de confirmación (en caso de no encontrar en bandeja de entrada, busca en spam)
Simbolismos de la ofrenda del Día de Muertos
