Pan de muerto, cacao, catrinas y más en el Camino al Mictlán Fest 2025

Cada vez se acerca más la fecha para la celebración del Día de Muertos y para ir calentando motores no te puedes perder Camino al Mictlán Fest 2025 que se llevará a cabo en el Palacio de la Autonomía de la UNAM y donde podrás disfrutar de pan de muerto, chocolate y verás calaveras, alebrijes y catrinas.

¿Cuándo y dónde será el Camino al Mictlán Fest 2025?

El Camino al Mictlán Fest 2025 se llevara a cabo en el Palacio de la Autonomía de la UNAM ubicado en Lic. Primo de Verdad 2 en la alcaldía Cuauhtémoc del 3 al 5 de octubre. Tendrá un horario de las 10:00 a las 20:00 horas.

Si planeas asistir, el Metro más cercano es la estación Xócalo/Tenochtitlán.

¿Qué habrá en el Camino al Mictlán Fest?

Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de una gran variedad de actividades entre las que destacan:

Talleres gratuitos inspirados en los 9 niveles del Mictlán

Experiencias PLUS como ceremonias de cacao, danza ritual y teatro inversivo

Disfrutarás de pan de muerto, chocolate, café y gastronomía ancestral

Podrás comprar artesanías simbólicas como jaguares, xolos, alebrijes y catrinas

Habrá maquillaje ritual gratuito

Rifa del inframundo

Precios del Camino al Mictlán Fest

Hay dos opciones de entrada al Camino al Mictlán Fest 2025 :

Básica que incluye:

Acceso al festival

Un taller de los 9 del Mictlán

Área creativa

Maquillaje ritual

Rifa del inframundo

Tiene un costo de 20 pesos con registro previo y 30 pesos sin registro. El cupo es limitado a 100 o 150 personas por taller.

PLUS que incluye:

Acceso al festival

Un taller de los 9 niveles del Mictlán

Área creativa

Maquillaje ritual

Rifa del inframundo

A elegir: Obra de teatro inmersiva/ceremonia de cacao/ danza ritual

Tiene un costo de 50 a 150 en preventa.

Para comprar tus boletos deberás seguir los siguientes pasos:

Ingresar al enlace

Elegir el día al que quieres asistir

Seleccionar la entrada básica o plus

Llenar tus datos generales

Recibirás un correo de confirmación (en caso de no encontrar en bandeja de entrada, busca en spam)

Simbolismos de la ofrenda del Día de Muertos [VIDEO] La ofrenda del Día de Muertos tiene como principal objetivo compartir con los difuntos el pan, la sal, frutas y manjares culinarios.

