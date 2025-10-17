“Contamos una nueva historia cada año; Nayeli Cortes habla sobre su Llorona penando en Xochimilco

Nayeli Cortes una vez más interpreta a La Llorona , un alma en pena que recorre los canales de Xochimilco en la oscuridad de Día de Muertos, la mujer sabe que a pesar de ser una historia antigua, cada año viene un cambio con personajes, historias y leyendas que han marcado a México.

La actriz explicó a adn Noticias que el espectáculo reencarna una leyenda con enfoque prehispánico e histórico, ya que hay danzas ancestrales con significados profundos y cada personaje aporta con sus conocimientos.

Las danzas no son coreografías, son reales y tienen significado; entonces la producción permite que cada uno de nosotros aporte. Mas allá del guion todos entregamos nuestros valores.

🗣️ "¡Ay, mis hijooos!" La leyenda de "La llorona" llega a Xochimilco con funciones hasta el 16 de noviembre



¿Por qué es tan valiosa la representación de La Llorona?

Nayeli contó que para los habitantes de Xochimilco todas sus tradiciones están muy arraigadas y son de lo más relevante; como la calavereada y la puesta de las ofrendas; ahora esta obra se ha posicionado en el interés no solo de los capitalinos, sino también de extranjeros.

La Chocani como se conoce en náhuatl expresó: En Xochimilco tenemos tradiciones muy marcadas, las ofrendas, vivimos las tradiciones. No es el maquillaje o una máscara, es la autenticidad de lo que somos lo que nos permite acercarnos a las personas, porque ellos ven como conservamos nuestra cultura y la vivimos cada año.

¿Por qué La Llorona es para toda la familia?

La Llorona nos explicó que a pesar de ser una puesta en escena de miedo y de que se trasladan en trajineras, este evento es familiar y las madres no tienen nada que temer, ya que se tienen todos los cuidados para ellos.

Existe un programa de Protección Civil y hay apoyo de la Policía Ribereña, en el sitio hay ambulancias y servicio médico y todas las trajineras son verificadas; porque nada está por encima de la seguridad, añadió

Horarios para ver La Llorona en Xochimilco

Las funciones para La Llorona son los viernes a las 19:00 horas, sábados a las 18:30 y 20:30 horas y los domingos 19:00 horas; mientras que en los días festivos el jueves 30 a las 19:00 horas; viernes 31 18:30, 20.30 y 22:30; sábado 1 de noviembre 18:30, 20.30 y 22:30 y domingo 2 de noviembre 19:00 horas.

Las funciones estarán disponibles hasta el 16 de noviembre.

