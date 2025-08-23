Música en vivo, comida y cervezas en el Michetón 2025

¿Eres fanático de las cervezas, pero también te gusta el deporte?, entonces no te puedes perder el Michetón 2025, una carrera para que te ejercites y celebres con una chelita en la mano, habrá música en vivo y comida para que pases un momento divertido con tu familia o amigos.

¿Qué habrá en el Michetón 2025?

El evento es familiar, habrá música en vivo y zona de hidratación, también podrás disfrutar de un espacio donde deleitarás tu paladar con comida y antojitos. Si tienes mascota, el Michetón 2025 será petfriendly .

Precios del Michetón 2025

Si quieres asistir al Michetón 2025 hay dos tipos de precio:

El corredor chelado cuesta 495 pesos e incluye el acceso a la carrera de 3 o 5k, número de corredor, playera de algodón, vaso conmemorativo y tu michelada al final de la carrera.

Mientras que el corredor michelado cuesta 695 pesos incluye el acceso a la carrera de 3 o 5k, número de corredor, playera dryfit, un vaso licuadora conmemorativo y una michelada de 1 litro al final de la carrera.

Los boletos los puedes adquirir en el siguiente enlace .

Fecha y ubicación del Michetón 2025

El Michetón 2025 se llevará a cabo el domingo 31 de octubre en Preserve Marqués, Querétaro a las 10:00 horas.

Beneficios del running

Hacer ejercicio es fundamental para tener buena salud y aunque hay una gran variedad de deportes, el running tiene muchos beneficios entre los que destacan:

Mejora el sistema cardiorrespiratorio pues los pulmones oxigenarán con mayor facilidad la sangre y el corazón bombeará con menos fuerza.

Además, fortalece los músculos y los huesos tienen mayor densidad y son capaces de acumular más calcio para combatir enfermedades óseas.

El running promueve la estimulación de células que combaten infecciones, esto combinado con una alimentación saludable y un buen descanso.

Si combinas correr con una dieta baja en grasa puedes perder muchos kilos de grasa corporal.

Correr también reducirá tus niveles de estrés y bajará la ansiedad y depresión.

Finalmente, es importante destacar que cualquier ejercicio físico puede ayudar a generar nuevas neuronas lo que ayuda a tener una mejor memoria.

