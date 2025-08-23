Música en vivo, comida y cervezas en el Michetón 2025
Si te gustan las cervezas y el ejercicio, no te puedes perder el Michetón 2025, una carrera de 3 y 5k donde tu recompensa por terminar será una buena cerveza michelada.
¿Eres fanático de las cervezas, pero también te gusta el deporte?, entonces no te puedes perder el Michetón 2025, una carrera para que te ejercites y celebres con una chelita en la mano, habrá música en vivo y comida para que pases un momento divertido con tu familia o amigos.
¿Qué habrá en el Michetón 2025?
El evento es familiar, habrá música en vivo y zona de hidratación, también podrás disfrutar de un espacio donde deleitarás tu paladar con comida y antojitos. Si tienes mascota, el Michetón 2025 será petfriendly .
Precios del Michetón 2025
Si quieres asistir al Michetón 2025 hay dos tipos de precio:
El corredor chelado cuesta 495 pesos e incluye el acceso a la carrera de 3 o 5k, número de corredor, playera de algodón, vaso conmemorativo y tu michelada al final de la carrera.
Mientras que el corredor michelado cuesta 695 pesos incluye el acceso a la carrera de 3 o 5k, número de corredor, playera dryfit, un vaso licuadora conmemorativo y una michelada de 1 litro al final de la carrera.
Los boletos los puedes adquirir en el siguiente enlace .
Fecha y ubicación del Michetón 2025
El Michetón 2025 se llevará a cabo el domingo 31 de octubre en Preserve Marqués, Querétaro a las 10:00 horas.
Beneficios del running
Hacer ejercicio es fundamental para tener buena salud y aunque hay una gran variedad de deportes, el running tiene muchos beneficios entre los que destacan:
Mejora el sistema cardiorrespiratorio pues los pulmones oxigenarán con mayor facilidad la sangre y el corazón bombeará con menos fuerza.
Además, fortalece los músculos y los huesos tienen mayor densidad y son capaces de acumular más calcio para combatir enfermedades óseas.
El running promueve la estimulación de células que combaten infecciones, esto combinado con una alimentación saludable y un buen descanso.
Si combinas correr con una dieta baja en grasa puedes perder muchos kilos de grasa corporal.
Correr también reducirá tus niveles de estrés y bajará la ansiedad y depresión.
Finalmente, es importante destacar que cualquier ejercicio físico puede ayudar a generar nuevas neuronas lo que ayuda a tener una mejor memoria.
