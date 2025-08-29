Todos los deliciosos e irresistibles detalles de la Feria de la Barbacoa y el Pulque 2025

México se caracteriza por tener una gran gastronomía y si te gusta probar los platillos característicos, no te puedes perder la Feria de la Barbacoa y el Pulque 2025 donde habrá talleres, exhibiciones, concursos y actividades culturales.

La barbacoa es uno de los platillos más destacados del país y si quieres curarte la cruda, el frío o por puro antojo no te puedes perder este evento.

¿Qué habrá en la Feria de la Barbacoa y el Pulque 2025?

Durante la Feria de la Barbacoa y el Pulque 2025 habrá muestras gastronómicas, talleres y exhibiciones. Además, habrá un concurso donde se premiará a la mejor barbacoa y el mejor pulque.

También podrás disfrutar de espectáculos de danza, música y artesanías. Habrá una zona de juegos para los más pequeños y conciertos de bandas regionales como:

Estrellas andinas de Chucho Roldán

Los Hijos del Kuatrero

Banda La Idéntica

Los Reales del Río y la humildad de la música norteña

Los Apacibles del Norte

Fecha y horario de la Feria de la Barbacoa y el Pulque 2025

La Feria de la Barbacoa y el Pulque se llevará a cabo del 17 al 21 de septiembre de 2025 en la Plaza de la Barbacoa ubicada en Boyé, municipio de Cadereyta, Querétaro. La entrada es libre y el costo por taco puede variar.

¿Cómo llegar a la Feria de la Barbacoa y el Pulque 2025?

Boyé es un lugar destacado de Querétaro por su pulque y barbacoa y se encuentra a una hora y 15 minutos de la capital. Para llegar tienes que pasar por la carretera a Bernal y Freixenet, continuando por Cadereyta donde está la desviación.

La plaza es muy pintoresca y puedes encontrar muchos puestos donde resguardan los hoyos donde se cocina la carne de borrego.

Barbacoa, un platillo típico de México

La barbacoa de borrego es un platillo típico de México que consiste en cocinar lentamente la carne de cordero durante varias horas. Se acompaña de caldo y se le puede poner cebolla, limón y salsa y unas tortillas a mano.

