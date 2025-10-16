¿Se te hizo agua la boca? Aparta la fecha y lánzate a la Feria de la Cecina de Yecapixtla 2025

¿Ya probaste la cecina de Yecapixtla? La gastronomía mexicana es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde el 16 de noviembre de 2010 y con justa razón. Pues existen platillos que son una verdadera joya digna de los dioses como la deliciosa cecina de Yecapixtla.

No me van a dejar mentir cuando digo que se trata de un manjar que vale la pena probar al menos tres veces en la vida; por eso, si todavía no has degustado un exquisito taco de cecina acompañado de chorizo verde, aparta la fecha, porque muy pronto llega a Feria de la cecina de Yecapixtla en Morelos. En adn Noticias, te contamos todos los detalles.

¿Cuándo es la Feria de la Cecina en Yecapixtla, Morelos?

Como cada año, la Feria de la Cecina 2025 reunirá una mezcla de gastronomía , entretenimiento y cultura. La edición 2025, se llevará a cabo en las siguientes fechas:

Del 23 al 31 de octubre de 2025.

Durante los dos fines de semana que durará esta fiesta gastronómica, los asistentes podrán disfrutar de conciertos y actividades para toda la familia. A continuación, te contamos todo lo que podrás hacer con tu familia en la Feria de la Cecina de Yecapixtla 2025.

¿Qué habrá en la Feria de la Cecina de Yecapixtla?

En esta feria podrás degustar cecina preparada al momento, servida con complementos regionales como crema, queso, tortillas hechas a mano y exquisitas salsas típicas que hacen toda la diferencia.

También se instalarán puestos del Tianguis Grande donde artesanos locales ofrecerán sus productos, dulces regionales, productos agrícolas y más.

Además, habrá un cartel artístico atractivo con conciertos en el Megadomo y espectáculos gratuitos en el Teatro del Pueblo. Participarán artistas como Edén Muñoz, La Arrolladora Banda el Limón, Banda Maguey, Bellakath, María Barracuda y otros que pondrán ambiente en esta fiesta de la gastronomía de Morelos.

Los asistentes también podrán disfrutar de actividades culturales como danzas folclóricas, exposiciones, juegos infantiles, concursos y más.

¿Cuánto cuesta la Cecina en Yecapixtla?

El precio de la cecina puede variar según la presentación y el lugar donde la compres durante la feria. En comercios fuera del evento, por ejemplo, 500 gramos de cecina natural de Yecapixtla tienen un costo aproximado de $215 pesos en tiendas en línea.

Cabe señalar que los precios de los espectáculos en el Megadomo también pueden implicar un costo adicional. Por ejemplo, en ediciones anteriores, los boletos para conciertos con artistas reconocidos como Julión Álvarez se han ofrecido en zona general en $500 pesos, mientras que las mesas VIP alcanzaban cifras más elevadas.

Sin embargo, la Feria de la Cecina de Yecapixtla también contarán con una gran variedad de eventos y conciertos gratuitos