¡Adiós a la IA! Estos 9 lugares son perfectos para tomarte fotos irreales e instagrameables en la CDMX

¿Necesitas renovar tu feed de Instagram , pero no tienes idea sobre qué spot escoger? No necesitas usar Inteligencia Artificial (IA) para darle un aire fresco, la Ciudad de México (CDMX) cuenta con lugares totalmente instagrameables. Si eres amante de las fotos “aesthetic”, te presentamos algunos rincones que tienen mucho estilo.

¿Dónde tomar fotos “aesthetic”?

Sofitel

Sofitel es un hotel de lujo francés ubicado en la icónica Avenida Paseo de la Reforma en Ciudad de México. Su ubicación estratégica permite vistas excepcionales del Ángel de la Independencia y del Castillo de Chapultepec.

El hotel cuenta con varios bares y restaurantes de alta cocina, como Cityzen en el piso 38, que ofrece cócteles exclusivos y vistas panorámicas, además de Bajel.



Museo Anahuacalli

El Museo Anahuacalli es un museo y centro de artes ubicado en la colonia San Pablo Tepetlapa, Coyoacán. Fue concebido y diseñado por el muralista Diego Rivera para albergar su vasta colección de piezas prehispánicas.

El museo está construido principalmente con piedra volcánica, lo que le da un estilo único. Además de su colección arqueológica de más de 2 mil piezas, el museo incluye un espacio ecológico que conserva flora y fauna endémica del Pedregal de San Ángel.



Ofrece una combinación perfecta de diseño interior, luz natural y productos visualmente apetitosos, convirtiéndola en un escenario ideal para tomar fotos que destacan tanto por su calidez como por su estilo sofisticado.



Kimpton Virgilio

La terraza del Kimpton Virgilio es un espacio en la azotea del hotel ubicado en Polanco. Este rooftop destaca por ofrecer un ambiente vibrante y relajado rodeado de vegetación.

Otros spots increíbles son:



Balcón del Zócalo

Lolo miscelánea editorial

Museo Soumaya

Cafetería hotel andaz

Estos lugares demuestran que no se necesita inteligencia artificial para hacer fotos sorprendentes; la Ciudad de México ofrece escenarios naturales e icónicos.

¿Cómo tomar fotos “aesthetic”?

Para tomar fotos “aesthetic” , enfócate en la iluminación natural y los detalles, utiliza la regla de los tercios para una buena composición y baja la exposición para un efecto más artístico. Encuentra tu propio estilo explorando diferentes paletas de colores suaves, poses naturales y elementos cotidianos. Finalmente, edita tus fotos con cuidado para realzar la estética, buscando armonía en los colores y añadiendo un toque único que refleje tu personalidad.

Si no sabes cómo posar, en TikTok, YouTube y Pinterest encontrarás muchas ideas que te pueden ayudar.

