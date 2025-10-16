Siete magníficas panaderías para ir por el Pan de Muerto más delicioso de la temporada

Ya comenzó la mejor época del año y con ella, uno de los manjares más deliciosos, el pan de muerto . Muchísimas panaderías ya comenzaron a venderlo y hay personas que se han puesto la misión de encontrar el mejor de todos, por lo que aquí te contamos algunas recomendaciones.

Es increíble cómo algo que, en teoría, es tan simple, puede ser tan delicioso. Un pan de muerto normal, bien horneado y con azúcar, es maravilloso, pero hay quienes lo han llevado al siguiente nivel, rellenos o cubiertos, experimentando con la receta y dándonos obras de arte culinarias.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Siete panaderías para ir a buscar el mejor pan de muerto

Si uno de tus objetivos es encontrar el mejor pan de muerto de la Ciudad de México (CDMX), debes comenzar la búsqueda en alguna de las siguientes panaderías, algunas con años y años de tradición:



La Pastelería Suiza (Roma Norte, Polanco). Destaca por su pan de muerto

(Roma Norte, Polanco). Destaca por su La Macaria (Roma Norte). Esponjoso y con extra de mantequilla;

(Roma Norte). Esponjoso y con extra de mantequilla; Cardín (Roma Norte). Aquí buscaron darle un toque diferente con azúcar rosa y un sabor a guayaba;

(Roma Norte). Aquí buscaron darle un toque diferente con azúcar rosa y un sabor a guayaba; Happy Bakery (Del Valle). Con versiones diferntes, una de carbón activado, otra de pumpkin y otra de chocolate semiamargo, esta panadería busca robarse el paladar de miles;

(Del Valle). Con versiones diferntes, una de carbón activado, otra de pumpkin y otra de chocolate semiamargo, esta panadería busca robarse el paladar de miles; Costra (Narvarte poniente). Un pan más tradicional, equilibrado entre su sabor a naranja

(Narvarte poniente). Un pan más tradicional, equilibrado entre su sabor a Green Rhino (Roma Norte). Otros que innovaron con la receta, con azúcar de maracuyá o de frambuesa y cardamomo, que puede llegar a tener toques ácidos para probar algo diferente;

(Roma Norte). Otros que innovaron con la receta, con azúcar de maracuyá o de frambuesa y cardamomo, que puede llegar a tener toques ácidos para probar algo diferente; Local 777 (Jardines del Pedregal). Además de la versión tradicional, tienen uno de totomoxtle que maneja muy bien los sabores, aunque también hay de avellana y otros sabores.

Así que ya lo sabes, si buscar un buen pan de muerto, no dudes en darle una oportunidad a todos ellos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.