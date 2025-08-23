Plan familiar en Monterrey: Así puedes conocer al capibara bebé en Bioparque Estrella
Los médicos del parque informaron que el recién nacido capibara ya se alimenta de frutas y verduras; además se encuentra listo para recibir a los visitantes este verano en Monterrey.
Si buscas una actividad única para cerrar las vacaciones de verano , Bioparque Estrella Monterrey te invita a conocer a su nuevo integrante: una adorable capibara bebé nacida el pasado 20 de agosto.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.
Este pequeño roedor, conocido por su carácter sociable y aspecto tierno, ya ha comenzado a alimentarse de frutas, verduras y pasto, además se muestra curioso y tranquilo en su nuevo hogar.
Así fue el nacimiento del capibara bebé
Según el personal del parque, el nacimiento se produjo de forma natural, sin intervención humana. El equipo veterinario realizó una revisión exhaustiva y confirmó que la cría goza de buena salud.
“Todo se dio naturalmente. La mayoría de los animales llegan a parir en la noche o en la madrugada. Teníamos un control con ella porque sabíamos que estaba gestante. Cuando llegamos ya estaba el pequeño con nosotros, está bien de salud y se está adaptando”, comentó uno de los veterinarios del parque.
Las imágenes y videos del capibara capibara bebé han cautivado a miles de usuarios en redes sociales.
Horarios y precios para visitar al capibara bebé en Bioparque Estrella Monterrey
Para conocer a esta hermosa criatura, Bioparque Estrella Monterrey está abierto de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.
El origen de la popularidad de los tiernos Capibara
Durante las vacaciones de verano , el parque ofrece acceso completo con más de 20 atracciones, incluyendo el Serengeti Safari, donde puedes recorrer la sabana africana en tu auto o en transporte masai.
Los precios de entrada son los siguientes:
- Adultos y niños mayores de 3 años: 360 pesos
- INAPAM y menores de 3 años: 270 pesos
- Menores de 1 año: Entrada gratuita
El boleto incluye acceso a todas las atracciones, excepto el Río Loko, que tiene un costo adicional de 40 pesos por recorrido.
Transporte desde Monterrey
Si prefieres no conducir, Bioparque Estrella ofrece un paquete que incluye transporte de ida y vuelta desde la Alameda Mariano Escobedo en el Centro de Monterrey, más la entrada al parque, por un costo de 450 pesos por persona.
Solo el transporte tiene un costo de 250 pesos.
Capibara Fest 2025: Cuándo es, sede y todos los detalles de este evento
La CDMX recibirá por primera vez al Capibara Fest 2025, un evento inspirado en estos simpáticos animales; con lo recaudado se busca apoyar a una noble causa.
¿Por qué vale la pena visitar y conocer de los animales de México?
Además de conocer al capibara bebé, en Bioparque Estrella Monterrey puedes interactuar y alimentar a más de 800 animales de 50 especies diferentes.
El parque promueve el respeto y cuidado hacia la fauna, fomentando la conservación del medio ambiente en un entorno natural único. Aprovecha esta oportunidad para disfrutar en familia y crear recuerdos inolvidables antes de que finalicen las vacaciones.
¡No te pierdas la oportunidad de conocer al capibara bebé y vivir una aventura única en Bioparque Estrella Monterrey!
adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.