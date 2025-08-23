Plan familiar en Monterrey: Así puedes conocer al capibara bebé en Bioparque Estrella

Si buscas una actividad única para cerrar las vacaciones de verano , Bioparque Estrella Monterrey te invita a conocer a su nuevo integrante: una adorable capibara bebé nacida el pasado 20 de agosto.

Este pequeño roedor, conocido por su carácter sociable y aspecto tierno, ya ha comenzado a alimentarse de frutas, verduras y pasto, además se muestra curioso y tranquilo en su nuevo hogar.

Así fue el nacimiento del capibara bebé

Según el personal del parque, el nacimiento se produjo de forma natural, sin intervención humana. El equipo veterinario realizó una revisión exhaustiva y confirmó que la cría goza de buena salud.

“Todo se dio naturalmente. La mayoría de los animales llegan a parir en la noche o en la madrugada. Teníamos un control con ella porque sabíamos que estaba gestante. Cuando llegamos ya estaba el pequeño con nosotros, está bien de salud y se está adaptando”, comentó uno de los veterinarios del parque.

Las imágenes y videos del capibara capibara bebé han cautivado a miles de usuarios en redes sociales.

Horarios y precios para visitar al capibara bebé en Bioparque Estrella Monterrey

Para conocer a esta hermosa criatura, Bioparque Estrella Monterrey está abierto de martes a domingo, de 10:00 a 18:00 horas.

Durante las vacaciones de verano , el parque ofrece acceso completo con más de 20 atracciones, incluyendo el Serengeti Safari, donde puedes recorrer la sabana africana en tu auto o en transporte masai.

Los precios de entrada son los siguientes:



Adultos y niños mayores de 3 años : 360 pesos

: 360 pesos INAPAM y menores de 3 años : 270 pesos

: 270 pesos Menores de 1 año: Entrada gratuita

El boleto incluye acceso a todas las atracciones, excepto el Río Loko, que tiene un costo adicional de 40 pesos por recorrido.

Transporte desde Monterrey

Si prefieres no conducir, Bioparque Estrella ofrece un paquete que incluye transporte de ida y vuelta desde la Alameda Mariano Escobedo en el Centro de Monterrey, más la entrada al parque, por un costo de 450 pesos por persona.

Solo el transporte tiene un costo de 250 pesos.

¿Por qué vale la pena visitar y conocer de los animales de México?

Además de conocer al capibara bebé, en Bioparque Estrella Monterrey puedes interactuar y alimentar a más de 800 animales de 50 especies diferentes.

El parque promueve el respeto y cuidado hacia la fauna, fomentando la conservación del medio ambiente en un entorno natural único. Aprovecha esta oportunidad para disfrutar en familia y crear recuerdos inolvidables antes de que finalicen las vacaciones.

¡No te pierdas la oportunidad de conocer al capibara bebé y vivir una aventura única en Bioparque Estrella Monterrey!

