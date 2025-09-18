Actividades, fechas y precios del Tour del Terror 2025 en CDMX
Para los que son amantes del terror, en CDMX habrá recorridos en casas embrujadas, historias de terror y muchas actividades que te dejarán sin aliento.
Faltan unas semanas para que comiencen los eventos por Halloween y Día de Muertos y si te gusta vivir experiencias únicas, esta es tu oportunidad pues regresa el Tour del Terror 2025 del Turibús que tendrá experiencias intensas que te harán estremecer de miedo.
¿Qué habrá en el Tour del Terror 2025 del Turibús?
Durante esta
experiencia inmersiva
podrás escuchar leyendas, hisotrias de fantasmas, brujería y visitar lugares que pondrán a prueba tus nervios como son:
- El Hotel Posada del Sol, un lugar embrujado donde los espíritus de los huéspedes atormentado vagan eternamente
- La Casa Negra, una mansión envuelta en misterio, escenario de tragedias pasadas y fenómenos paranormales inexplicables.
-
La Casona de Fidel
, un lugar testigo de ritos satánicos y asesinatos.
- La Casa País de los Duendes donde criaturas mitológicas habitan en las sombras.
Además, a lo largo del Tour podrás convivir con criaturas siniestras y participar en juegos macabros.
¿Qué incluye el Tour del Terror 2025 del Turibus?
El recorrido incluye:
- Transporte a bordo del Turibus a los sitios a visitar
- Visita al Hotel Posada del Sol
- Visita a la Casa Negra
- Visita a la Casona de Fidel
- Visita a la Casa del País de los Duendes
- Cena snack (hamburguesa con papas y bebidas)
- Coordinador de grupo
- Seguro de viajero a bordo de la unidad Turibus
Precios y horario del Tour del Terror 2025 del Turibus
Las fechas disponibles son el 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre. Para cualquier fecha podrás abordar en Reforma 222 a las 20:00 horas.
El precio de la entrada general es de 799.00 pesos, puedes hacer reservaciones al 55 5133 2444.
Así que si planeas asisitir a este tour, para que vivas tu experiencia al máximo, te recomendamos llevar ropa y calzado cómodos, chamarra o suéter, gorra o sombrero y efectivo o trajeta para la compra de alimentos y souvenirs.
