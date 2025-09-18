Actividades, fechas y precios del Tour del Terror 2025 en CDMX

Faltan unas semanas para que comiencen los eventos por Halloween y Día de Muertos y si te gusta vivir experiencias únicas, esta es tu oportunidad pues regresa el Tour del Terror 2025 del Turibús que tendrá experiencias intensas que te harán estremecer de miedo.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué habrá en el Tour del Terror 2025 del Turibús?

Durante esta experiencia inmersiva podrás escuchar leyendas, hisotrias de fantasmas, brujería y visitar lugares que pondrán a prueba tus nervios como son:



El Hotel Posada del Sol , un lugar embrujado donde los espíritus de los huéspedes atormentado vagan eternamente



, un lugar embrujado donde los espíritus de los huéspedes atormentado vagan eternamente La Casa Negra , una mansión envuelta en misterio, escenario de tragedias pasadas y fenómenos paranormales inexplicables.



, una mansión envuelta en misterio, escenario de tragedias pasadas y fenómenos paranormales inexplicables. La Casona de Fidel



La Casa País de los Duendes donde criaturas mitológicas habitan en las sombras.

Además, a lo largo del Tour podrás convivir con criaturas siniestras y participar en juegos macabros.

¿Qué incluye el Tour del Terror 2025 del Turibus?

El recorrido incluye:



Transporte a bordo del Turibus a los sitios a visitar

Visita al Hotel Posada del Sol

Visita a la Casa Negra

Visita a la Casona de Fidel

Visita a la Casa del País de los Duendes

Cena snack (hamburguesa con papas y bebidas)

Coordinador de grupo

Seguro de viajero a bordo de la unidad Turibus

Precios y horario del Tour del Terror 2025 del Turibus

Las fechas disponibles son el 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre. Para cualquier fecha podrás abordar en Reforma 222 a las 20:00 horas.

El precio de la entrada general es de 799.00 pesos, puedes hacer reservaciones al 55 5133 2444.

Así que si planeas asisitir a este tour, para que vivas tu experiencia al máximo, te recomendamos llevar ropa y calzado cómodos, chamarra o suéter, gorra o sombrero y efectivo o trajeta para la compra de alimentos y souvenirs.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.