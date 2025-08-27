Cita en las alturas: así puedes rentar las cabinas vip del amor en la rueda de la fortuna más grande de México

El parque urbano Aztlán se encuentra en la segunda sección del bosque Chapultepec, una de las zonas más bonitas de la CDMX y con una gran cantidad de atracciones.

El parque abrió sus puertas el 20 de marzo de 2024 para sustituir a la extinta feria de Chapultepec. Dentro de sus instalaciones se puede disfrutar de juegos mecánicos y una rueda de la fortuna con más de 85 metros de altura.

Esta rueda es la más grande de México y la segunda más grande de América Latina, cuenta con 40 cabinas con capacidad para 4 personas y es posible hacer un recorrido vip para disfrutar más la experiencia.

Esto incluye el paquete de cabina vip del parque Aztlán

El paquete vip de la rueda de Aztlán te asegura pasar una tarde de ensueño en compañía de tu pareja, familia o amigos.

Esto es lo que puedes disfrutar:



Un recorrido exclusivo en la rueda de la fortuna de 40 minutos

Cabina especial con todas las amenidades para asegurar la mejor comodidad posible (mesa, asientos acolchados y música de tu elección)

Un paquete de comida y bebida exclusivo de tu elección.

La cabina vip tiene 3 modalidades y costos, dependiendo del alimento gourmet que elijas:

Bronce: 968 pesos por persona - Baguette de carnes frias

Plata: mil 125 pesos por persona - Tabla de carnes frias

Oro: mil 871 pesos por persona - Chapata española

¿Qué atracciones hay en el parque urbano Aztlán?

Dentro del parque urbano Aztlán se pueden disfrutar de 22 juegos mecánicos, 2 juegos virtuales, 10 stands y restaurantes de alimentos y bebidas, 2 experiencias verdes y 4 tiendas para adquirir souvenirs y mercancía oficial del parque.

El parque también está equipado con servicio médico, salón de fiesta para eventos privados, lockers, sanitarios y cajeros automáticos para garantizar una visita agradable.

¿Cuáles son los costos y promociones del parque?

El acceso al parque no tiene ningún costo, pero las atracciones dentro del parque se pagan individualmente. Mediante una tarjeta recargable se puede hacer uso de las atracciones, hay paquetes que incluyen un número ilimitado actividades por un costo especial.

Para niños, el costo del paquete ilimitado de atracciones es de $350 mxn y de $600 mxn para adultos. Si no quieres pagar un paquete, te recordamos que las atracciones están en un rango de $40 a $120 mxn .

Ubicación y horarios del parque urbano Aztlán

El parque urbano Aztlán se ubica en: avenida de los compositores sn, segunda sección del bosque de Chapultepec – a cinco minutos del Metro Constituyentes.

Aztlán abre todos los días en un horario de 12pm a 8pm.

