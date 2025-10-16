¡Aterrador! Visita un exconvento abandonado en el recorrido nocturno del Desierto de los Leones

Si eres amante de lo paranormal, los lugares misteriosos y las experiencias fuera de lo común, el Desierto de los Leones se convertirá en tu próxima parada obligada. Ahí se realiza el recorrido nocturno 2025 en un antiguo convento ubicado en el corazón del bosque de la Ciudad de México (CDMX) que abre sus puertas en la noche para ofrecer un recorrido lleno de historia, leyendas y sucesos inexplicables.

Con linterna en mano y el silencio del bosque, los visitantes se embarcan en uno de los paseos más escalofriantes de la capital. ¿Te atreves?

¿Cuándo son los recorridos nocturnos del Desierto de los Leones?

Los recorridos nocturnos del Desierto de los Leones se realizan durante algunos fines de semana, principalmente en octubre y noviembre, aprovechando la temporada de Halloween y Día de Muertos. Sin embargo, también se programan algunas fechas especiales durante todo el año para quienes desean vivir la experiencia en otros meses.

Los recorridos se realizan con grupos reducidos para garantizar la seguridad y permitir que cada visitante disfrute del ambiente tétrico en completo silencio. Es importante reservar con anticipación, ya que los boletos se agotan rápidamente, sobre todo durante las noches más esperadas del mes de octubre. Los horarios son entre las 7:00 y las 11:00 de la noche.

¿En qué consiste el recorrido nocturno del Desierto de los Leones?

El exconvento del Desierto de los Leones, construido en el siglo XVII, cobra vida en estas noches misteriosas previas a la celebración del Día de Muertos . El recorrido combina historia, arquitectura y un toque de suspenso.

Los visitantes realizan el recorrido en compañía de guías disfrazados de frailes y almas en pena. Durante el trayecto, los visitantes pasarán por pasillos húmedos, celdas oscuras y antiguas criptas donde se dice que aún se escuchan rezos y pasos de monjes desaparecidos.

Además, durante el recorrido por el tétrico exconvento, los guías narran leyendas locales que han pasado de generación en generación, como las apariciones de un monje penitente o los lamentos que se escuchan en el claustro principal. Todo esto, en medio del aire frío del bosque y la tenue luz de las velas, crea una atmósfera verdaderamente espeluznante.

¿Cuánto cuestan los recorridos nocturnos por el exconvento?

El costo de los boletos varía según la temporada, pero en promedio va de $250 a $350 pesos por persona, e incluye el recorrido guiado y acceso al área principal del exconvento. En algunas ediciones especiales se ofrecen paquetes con actividades adicionales, como degustación de pan de muerto , chocolate caliente o fotografías temáticas.

Para preguntar por el costo de los boletos y fechas puedes escribir al Whatsapp: (55) 6501 9750 o escribir en Facebook ‘Leyendas Nocturnas Oficial.’

Sin duda, los recorridos nocturnos del Desierto de los Leones es una experiencia ideal para quienes buscan algo más que una simple caminata nocturna: un viaje al pasado entre historia, misterio y leyendas que siguen vivas en el bosque más enigmático de la CDMX. ¿Te atreves?