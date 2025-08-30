¡Ya inicia! Lánzate a la deliciosa Feria de la Enchilada 2025 en Iztapalapa, CDMX

Del próximo 31 de agosto al 7 de septiembre se estará llevando a cabo la Feria de la Enchilada 2025 en la Ciudad de México (CDMX), pues la alcaldía Iztapalapa será la anfitriona de este evento cultural en el que participarán más de 21 expositores locales del platillo.

Para la edición de este 2025 se buscará romper el récord Guiness de la enchilada más grande del mundo, la cual ostenta desde el 2013 la misma demarcación de la capital del país cuando creó una de 80 metros de largo.

¿En dónde será la Feria de la Enchilada 2025 en la CDMX?

De acuerdo con los organizadores del evento, la Feria de la Enchilada de este 2025 se realizará dentro de la Macroplaza de la alcaldía Iztapalapa, lugar en el cual se espera la visita de miles de asistentes de la capital y otras partes del país.

Vale la pena mencionar que esta festividad no solamente se encarga de celebrar el platillo tradicional de nuestro país, sino que también busca honrar las culturas de la República Mexicana con más atractivos para las y los visitantes.

¿Cómo llegar a la Feria de la Enchilada 2025 en la CDMX?

Para llegar a la Macroplaza de la alcaldía y disfrutar de este evento, lo único que tendrán que hacer es utilizar la Línea 8 del Metro CDMX y descender en la estación Iztapalapa que se encuentra entre Atlalilco y Cerro de la Estrella.

Tras ello, únicamente se deberá caminar sobre las calles Mendizábal e Ignacio Comonfort para después llegar al lugar de la feria por Ayuntamiento. Este recorrido desde la estación del Metro capitalino no toma más de 5 minutos.

¿Qué habrá en la Feria de la Enchilada en Iztapalapa?

De acuerdo con Aleida Álvarez, alcaldesa de Iztapalapa, en la Feria de la Enchilada de este 2025 habrá un total de 24 expositores que se encargarán de poner a disposición de las y los asistentes más de 200 variedades del platillo culinario tradicional de nuestro país.

Además, se señaló que habrá presentaciones artísticas, actividades culturales para todos los miembros de la familia, así como la participación de la agrupación La Típica que se encargará de cerrar el evento con un concierto gratis el 7 de septiembre.

Costo de ingreso para la feria en Iztapalapa

Vale la pena mencionar que el ingreso a la Feria de la Enchilada 2025 será completamente gratuito, por lo cual únicamente se deberá pagar el consumo dentro de la festividad que se realizará durante un total de ocho días consecutivos en la demarcación ya mencionada.

