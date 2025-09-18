Todos los artistas que estarán en la Feria de Chimalhuacán y actividades
La feria no solo congregará talentos musicales, sino también deliciosa gastronomía y eventos culturales dirigidas para todos los integrantes de la familia.
La Feria Metropolitana Chimalhuacán está por llegar este 2025 de la mano de grandes artistas, sin mencionar de la deliciosa gastronomía, cultura y entretenimiento que seguramente fascinará a los habitantes del Estado de México, así como a los visitantes extranjeros.
La feria se realizará del 2 al 12 de octubre en el Estado de México, es una de las festividades más importantes y esperadas de la región, debido a que mezcla tradición con el espectáculo.
¿Qué artistas estarán en la Feria de Chimalhuacán?
Viernes 3 de octubre
- Luis Ángel “El Flaco”
- Banda Cuisillos
Sábado 4 de octubre
- La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho
- Los Pequeños Musical
- Alicia Villarreal
Domingo 5 de octubre
- Oscar D’León “La Leyenda”
- Grupo Niche
- Orquesta La Típica
Jueves 9 de octubre
- Grupo Primavera
- Grupo Mojado
- Guardianes del Amor
Viernes 10 de octubre
- Alfredo Olivas
- Sábado 11 de octubre
- El Gran Silencio
- Inspector
- Ronda Machetera
Domingo 12 de octubre
- La Adictiva
- El Fantasma y su Equipo Armado
- Ana Bárbara
¿Qué artistas estarán en el Teatro del Pueblo?
Jueves 2 de octubre
- Aarón y su Grupo Ilusión
Viernes 3 de octubre
- Grupo Aroma
Sábado 4 de octubre
- Caminantes de San Francisco
Domingo 5 de octubre
- Los Gatos Negros
Lunes 6 de octubre
- La Changa
- Jr’s La Sangre Nueva
- Sonido Fascinación
- Sonido Pirata
Martes 7 de octubre
- Los Byby’s
Miércoles 8 de octubre (Festival de Rock Urbano)
- Tex Tex
- Hazel
- Sound The Monster Kings
Jueves 9 de octubre
- Las Estrellas Andinas
Viernes 10 de octubre
- Súper Grupo Colombia
Sábado 11 de octubre
- Los Llayras
Domingo 12 de octubre
- Patrulla 81
¿Qué actividades habrá en la Feria de Chimalhuacán?
Durante la feria habrá varias actividades en que podrán participar todos los integrantes de la familia. Entre las más destacadas están j uegos mecánicos tiros al blanco, comida tradicional mexicana, exposición artesanal, competencias de futbol, basquetbol y carreras populares.
En los días de la feria también se ofrecerán presentaciones y venta de libros, talleres literario, y actividades para niños, jóvenes y adultos. Escritores locales y nacionales presentarán sus obras.
¿Cuál es el precio de los boletos?
Los boletos son bastante accesibles, ya que las autoridades buscan que todo el público vea a sus artistas favoritos. El costo es de 100 (entrada general) y 500 (VIP)
