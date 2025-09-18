Todos los artistas que estarán en la Feria de Chimalhuacán y actividades

La Feria Metropolitana Chimalhuacán está por llegar este 2025 de la mano de grandes artistas, sin mencionar de la deliciosa gastronomía, cultura y entretenimiento que seguramente fascinará a los habitantes del Estado de México, así como a los visitantes extranjeros.

La feria se realizará del 2 al 12 de octubre en el Estado de México, es una de las festividades más importantes y esperadas de la región, debido a que mezcla tradición con el espectáculo.

¿Qué artistas estarán en la Feria de Chimalhuacán?

Viernes 3 de octubre

Luis Ángel “El Flaco”

Banda Cuisillos

Sábado 4 de octubre

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

Los Pequeños Musical

Alicia Villarreal

Domingo 5 de octubre

Oscar D’León “La Leyenda”

Grupo Niche

Orquesta La Típica

Jueves 9 de octubre

Grupo Primavera

Grupo Mojado

Guardianes del Amor

Viernes 10 de octubre

Alfredo Olivas

Sábado 11 de octubre

El Gran Silencio

Inspector

Ronda Machetera

Domingo 12 de octubre

La Adictiva

El Fantasma y su Equipo Armado

Ana Bárbara

¿Qué artistas estarán en el Teatro del Pueblo?

Jueves 2 de octubre

Aarón y su Grupo Ilusión



Viernes 3 de octubre

Grupo Aroma

Sábado 4 de octubre



Caminantes de San Francisco

Domingo 5 de octubre



Los Gatos Negros

Lunes 6 de octubre

La Changa

Jr’s La Sangre Nueva

Sonido Fascinación

Sonido Pirata



Martes 7 de octubre



Los Byby’s

Miércoles 8 de octubre (Festival de Rock Urbano)

Tex Tex

Hazel

Sound The Monster Kings

Jueves 9 de octubre



Las Estrellas Andinas

Viernes 10 de octubre



Súper Grupo Colombia

Sábado 11 de octubre



Los Llayras

Domingo 12 de octubre



Patrulla 81

¿Qué actividades habrá en la Feria de Chimalhuacán?

Durante la feria habrá varias actividades en que podrán participar todos los integrantes de la familia. Entre las más destacadas están j uegos mecánicos tiros al blanco, comida tradicional mexicana, exposición artesanal, competencias de futbol, basquetbol y carreras populares.

En los días de la feria también se ofrecerán presentaciones y venta de libros, talleres literario, y actividades para niños, jóvenes y adultos. Escritores locales y nacionales presentarán sus obras.

¿Cuál es el precio de los boletos?

Los boletos son bastante accesibles, ya que las autoridades buscan que todo el público vea a sus artistas favoritos. El costo es de 100 (entrada general) y 500 (VIP)

