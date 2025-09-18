Zoé gratis en la Cineteca Nacional; fecha y horario para ver a la icónica banda

Los fanáticos de Zoé están de fiesta. La emblemática banda mexicana llegará a la Cineteca Nacional con un evento muy especial, lo mejor de todo es que será totalmente gratuito.

La agrupación, liderada por León Larregui, brinda una oportunidad única de disfrutar sus temas más exitosos en un espacio cultural emblemático de la Ciudad de México (CDMX). Este evento promete una velada especial llena de rock, ideal para los amantes de la música alternativa, checa los detalles.

¿Cuándo estará Zoé en la Cineteca Nacional?

La banda Zoé presentará 281107, su primer álbum en vivo, grabado en el Palacio de los Deportes en 2007. El concierto será proyectado en el foro al aire libre de la Cineteca este 19 de septiembre a las 19:30 horas, con entrada gratuita.



Evento: Proyección del concierto 281107

Fecha: Viernes 19 de septiembre de 2025

Hora: 7:30 PM

Lugar: Foro al Aire Libre, Cineteca Nacional México

Conciertos de Zoé en el estadio GNP

Este evento es parte de la antesala oficial a sus históricas presentaciones con boletos agotados, programadas para el 27 y 28 de septiembre, 1 y 2 de octubre, y 13 de noviembre en el Estadio GNP.

La gira celebrará los 20 años de su icónico álbum “Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea”.

Dirección de la Cineteca Nacional

Av. México Coyoacán 389, Xoco, Benito Juárez, 03330 Ciudad de México, CDMX.

La estación del Metro más cercana al recinto es Coyoacán. Se recomienda llegar con anticipación.

