Reestreno de “Amores Perros” para celebrar su 25 aniversario, todo lo que debes de saber

Amores Perros regresa a cines de México y Latinoamérica para celebrar su 25 aniversario. Esta icónica película, dirigida por Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Gael García Bernal, será proyectada en versión restaurada, incluyendo formato original de 35 mm en la Cineteca Nacional y la Cineteca FICG.

El reestreno contará con una nueva mezcla de sonido surround 5.1 y mejoras de color supervisadas por expertos como Rodrigo Prieto y Jon Taylor. Después de su paso por cines, Amores Perros estará disponible en la plataforma MUBI a partir del 24 de octubre.

Además del reestreno en México, la película llegará a salas de Argentina, Brasil, Chile y otros países latinoamericanos.

El homenaje a esta película mexicana comenzó en el Festival de Cine de Cannes, donde se proyectó por primera vez, la nueva versión restaurada en presencia de Iñárritu y Gael García, como parte de la sección “Clásicos de Cannes”.

Detalles del reestreno de “Amores Perros”

Fecha en México: 9 de octubre de 2025

En otros países: 2 de octubre en Argentina, con fechas similares en Brasil, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay

Plataforma streaming: La película disponible en MUBI a partir del 24 de octubre de 2025

Restauración: Supervisada por Criterion Collection, Estudio Mexico Films, Altavista Films, con la colaboración de Rodrigo Prieto y Jon Taylor; incluye sonido envolvente 5.1 y mejora en la calidad de imagen

25 years later, the wound is still alive.

Alejandro González Iñárritu's AMORES PERROS returns to Latin America. Completely restored. In Cinemas October 9 and on MUBI October 24. A MUBI Release. pic.twitter.com/AmCJ2TSi3l — MUBI (@mubi) September 17, 2025

Amores Perros soundtrack

Gustavo Santaolalla– Amores Perros (Instrumental)

Control Machete– Si Senor

Nacha Pop– Lucha De Gigantes

Gustavo Santaolalla– El Afiche (Instrumental)

Celia Cruz– La Vida Es Un Carnaval

Gustavo Santaolalla– Memorias (Instrumental)

Titán– Corazon

Gustavo Santaolalla– Quiebre Fuego Y Revelacion (Instrumental)

Illya Kuryaki & The Valderramas– Coolo

Gustavo Santaolalla– Un Amor Encontrado (Instrumental)

The Hollies– Long Cool Woman

Los Del Garrote– La Cumbia Del Garrote

Gustavo Santaolalla– Chico Groove (Instrumental)

Banda Espuela De Oro– Dame El Poder

Gustavo Santaolalla– El Apartamento (Instrumental)

Control Machete– Pesada (Con Maigaz)

Gustavo Santaolalla– Tema Amores Perros + Atacama

Fiebre– Lucha De Gigantes

Julieta Venegas– Me Van A Matar

Café Tacvba– Aviéntame

Café Tacvba– Dog:God

Illya Kuryaki & The Valderramas– Stop, Muerte

Zurdok– Una Vez Más

Control Machete– De Perros Amores

Dover– Love Is A Bitch

Bersuit Vergarabat– Perro Amor Explota

Ely Guerra– Dime Cuando

Fiebre– Tienen El Odio Enjaulado

Moenia– Lado Animal

Banda Espuela De Oro– Que Aranan Las Entranas

Amores Perros, estrenada en 2000, es considerada una obra fundamental del cine mexicano contemporáneo. La película entrelaza tres historias conectadas por un accidente automovilístico, abordando temas universales como el amor, la traición y la supervivencia. Su impacto internacional fue notable desde su debut en el Festival de Cannes, donde relanzó el cine latinoamericano a nivel mundial.

