Reestreno de “Amores Perros” para celebrar su 25 aniversario, todo lo que debes de saber
La cinta dirigida por Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Gael García Bernal, será proyectada en versión restaurada, incluyendo formato original de 35 mm.
Amores Perros regresa a cines de México y Latinoamérica para celebrar su 25 aniversario. Esta icónica película, dirigida por Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Gael García Bernal, será proyectada en versión restaurada, incluyendo formato original de 35 mm en la Cineteca Nacional y la Cineteca FICG.
El reestreno contará con una nueva mezcla de sonido surround 5.1 y mejoras de color supervisadas por expertos como Rodrigo Prieto y Jon Taylor. Después de su paso por cines, Amores Perros estará disponible en la plataforma MUBI a partir del 24 de octubre.
Además del reestreno en México, la película llegará a salas de Argentina, Brasil, Chile y otros países latinoamericanos.
El homenaje a esta película mexicana comenzó en el Festival de Cine de Cannes, donde se proyectó por primera vez, la nueva versión restaurada en presencia de Iñárritu y Gael García, como parte de la sección “Clásicos de Cannes”.
Detalles del reestreno de “Amores Perros”
- Fecha en México: 9 de octubre de 2025
- En otros países: 2 de octubre en Argentina, con fechas similares en Brasil, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay
- Plataforma streaming: La película disponible en MUBI a partir del 24 de octubre de 2025
- Restauración: Supervisada por Criterion Collection, Estudio Mexico Films, Altavista Films, con la colaboración de Rodrigo Prieto y Jon Taylor; incluye sonido envolvente 5.1 y mejora en la calidad de imagen
25 years later, the wound is still alive.— MUBI (@mubi) September 17, 2025
Alejandro González Iñárritu's AMORES PERROS returns to Latin America. Completely restored. In Cinemas October 9 and on MUBI October 24. A MUBI Release. pic.twitter.com/AmCJ2TSi3l
Amores Perros soundtrack
- Gustavo Santaolalla– Amores Perros (Instrumental)
- Control Machete– Si Senor
- Nacha Pop– Lucha De Gigantes
- Gustavo Santaolalla– El Afiche (Instrumental)
- Celia Cruz– La Vida Es Un Carnaval
- Gustavo Santaolalla– Memorias (Instrumental)
- Titán– Corazon
- Gustavo Santaolalla– Quiebre Fuego Y Revelacion (Instrumental)
- Illya Kuryaki & The Valderramas– Coolo
- Gustavo Santaolalla– Un Amor Encontrado (Instrumental)
- The Hollies– Long Cool Woman
- Los Del Garrote– La Cumbia Del Garrote
- Gustavo Santaolalla– Chico Groove (Instrumental)
- Banda Espuela De Oro– Dame El Poder
- Gustavo Santaolalla– El Apartamento (Instrumental)
- Control Machete– Pesada (Con Maigaz)
- Gustavo Santaolalla– Tema Amores Perros + Atacama
- Fiebre– Lucha De Gigantes
- Julieta Venegas– Me Van A Matar
- Café Tacvba– Aviéntame
- Café Tacvba– Dog:God
- Illya Kuryaki & The Valderramas– Stop, Muerte
- Zurdok– Una Vez Más
- Control Machete– De Perros Amores
- Dover– Love Is A Bitch
- Bersuit Vergarabat– Perro Amor Explota
- Ely Guerra– Dime Cuando
- Fiebre– Tienen El Odio Enjaulado
- Moenia– Lado Animal
- Banda Espuela De Oro– Que Aranan Las Entranas
Amores Perros, estrenada en 2000, es considerada una obra fundamental del cine mexicano contemporáneo. La película entrelaza tres historias conectadas por un accidente automovilístico, abordando temas universales como el amor, la traición y la supervivencia. Su impacto internacional fue notable desde su debut en el Festival de Cannes, donde relanzó el cine latinoamericano a nivel mundial.
