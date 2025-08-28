Deleita tu paladar en la Feria Nacional de la Birria 2025

La gastronomía mexicana cautiva a nacionales y extranjeros y si quieres deleitar tu paladar, se llevará a cabo la 11 edición de la Feria Nacional de la Birria en la Plaza Rubén Fuentes este fin de semana y no te la puedes perder.

Tradicionalmente, la birria se come acompañada de caldo, servido en un plato de barro, pero también la puedes disfrutar en taquitos y como quesabirrias.

¿Cuándo y dónde será la Feria Nacional de la Birria 2025?

Este 2025, la Feria Nacional de la Birria se llevará a cabo el 29, 30 y 31 de agosto de 2025 en la Plaza Rubén Fuentes, en Ciudad Guzmán , también conocida como Zapotlán el grande.

La ciudad se encuentra ubicada al sur de Jalisco, aproximadamente a 123 kilómetros de Guadalajara.

¿Qué habrá en la Feria Nacional de la Birria 2025?

Así que si aún no tienes plan para este fin de semana, este será el programa artístico :

VIERNES 29



12:30 Inauguración

13:30 Mariachi Gavilanes ITCG

14:25 Ensamble Norteño-Sierreño ITCG

15:20 Mariachi Nuevo Zapotlán

16:15 Grupo Dogma

17:10 Buen viaje

18:05 Grupo de Baile Folklórico Caja Popular Tamazula

19:00 Santos Ross y Ximena Santos

19:55 Norteño Fuera de Serie

20:55 Rondalla Sentimiento Romántico Escuela de Música Rubén Fuentes

SÁBADO 30



11:00 Taller y exposición de arte

12:00 Norteño Nueva Serie

13:00 Taller de Canto Rubén Fuentes

14:00 Epicentro Norteño

15:00 Cantante La Voz de Mary Chuy

16:00 Mariachi Infantil Ameyallis

17:00 Academia Vishneva

18:00 David Frías

19:00 Grupo Alta Frecuencia

20:00 German Negrete

21:00 Banda La Inquieta

DOMINGO 31



12:00 Las Alfaro

13:00 Antonio Fabián

14:00 Jorge Luis

15:00 Viridiana y Lupe Huerta

16:00 La Misma Banda

17:00 Ballet Itzae

18:00 Norteño G20

Birria, un platillo emblema de Jalisco

La birria es un platillo característico de Jalisco y se prepara con distintas carnes como res, cerdo, chivo, borrego, pollo, conejo y actualmente hay versiones veganas.

La salsa y las técnicas de cocción tatemada en penca o en cazuelas de barro al horno le dan el toque especial. Se sirve en un plato de barro, con caldo y chiles ancho, guajillo o cascabel con limón, cebolla, cilantro y salsa y unas buenas tortillas hechas a mano. Además, puedes acompañarla con un tequila, mezcal, raicilla, pulque o un ponche de granda.

