Deleita tu paladar en la Feria Nacional de la Birria 2025
Para la cruda o para el antojo, habrá Feria Nacional de la Birria este fin de semana; conoce la programación para que no te pierdas este delicioso evento.
La gastronomía mexicana cautiva a nacionales y extranjeros y si quieres deleitar tu paladar, se llevará a cabo la 11 edición de la Feria Nacional de la Birria en la Plaza Rubén Fuentes este fin de semana y no te la puedes perder.
Tradicionalmente, la birria se come acompañada de caldo, servido en un plato de barro, pero también la puedes disfrutar en taquitos y como quesabirrias.
¿Cuándo y dónde será la Feria Nacional de la Birria 2025?
Este 2025, la Feria Nacional de la Birria se llevará a cabo el 29, 30 y 31 de agosto de 2025 en la Plaza Rubén Fuentes, en Ciudad Guzmán , también conocida como Zapotlán el grande.
La ciudad se encuentra ubicada al sur de Jalisco, aproximadamente a 123 kilómetros de Guadalajara.
¿Qué habrá en la Feria Nacional de la Birria 2025?
Así que si aún no tienes plan para este fin de semana, este será el programa artístico :
VIERNES 29
- 12:30 Inauguración
- 13:30 Mariachi Gavilanes ITCG
- 14:25 Ensamble Norteño-Sierreño ITCG
- 15:20 Mariachi Nuevo Zapotlán
- 16:15 Grupo Dogma
- 17:10 Buen viaje
- 18:05 Grupo de Baile Folklórico Caja Popular Tamazula
- 19:00 Santos Ross y Ximena Santos
- 19:55 Norteño Fuera de Serie
- 20:55 Rondalla Sentimiento Romántico Escuela de Música Rubén Fuentes
SÁBADO 30
- 11:00 Taller y exposición de arte
- 12:00 Norteño Nueva Serie
- 13:00 Taller de Canto Rubén Fuentes
- 14:00 Epicentro Norteño
- 15:00 Cantante La Voz de Mary Chuy
- 16:00 Mariachi Infantil Ameyallis
- 17:00 Academia Vishneva
- 18:00 David Frías
- 19:00 Grupo Alta Frecuencia
- 20:00 German Negrete
- 21:00 Banda La Inquieta
DOMINGO 31
- 12:00 Las Alfaro
- 13:00 Antonio Fabián
- 14:00 Jorge Luis
- 15:00 Viridiana y Lupe Huerta
- 16:00 La Misma Banda
- 17:00 Ballet Itzae
- 18:00 Norteño G20
Birria, un platillo emblema de Jalisco
La birria es un platillo característico de Jalisco y se prepara con distintas carnes como res, cerdo, chivo, borrego, pollo, conejo y actualmente hay versiones veganas.
La salsa y las técnicas de cocción tatemada en penca o en cazuelas de barro al horno le dan el toque especial. Se sirve en un plato de barro, con caldo y chiles ancho, guajillo o cascabel con limón, cebolla, cilantro y salsa y unas buenas tortillas hechas a mano. Además, puedes acompañarla con un tequila, mezcal, raicilla, pulque o un ponche de granda.
