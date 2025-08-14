Conciertos, rodadas y cine en el Festival de las Juventudes 2025; fechas y horarios

Si quieres disfrutar de música, eventos culturales y más, el Instituto de la Juventud (INJUVE) de la CDMX realizará el Festival de las Juventudes 2025 y aquí te compartimos todos los detalles de la agenda.

Habrá una gran variedad de eventos en las plazas públicas para que los jóvenes de la CDMX disfruten de música, cine y varias actividades.

¿Qué habrá en el Festival de las Juventudes 2025?

Durante el Festival de las Juventudes 2025 habrá conciertos gratis de rock, techno, urbano y reguetón, además de rodadas, talleres y ciclos de cine para que todos los jóvenes capitalinos disfruten de varios días de diversión.

Ágoras juveniles

En la Plaza Manuel Tolsá se llevarán a cabo diálogos sobre:

Juventud y diversidad

Discapacidad y derechos

Deporte y salud física

Juventudes y medio ambiente

Políticas públicas juveniles

Salud mental

Arte urbano y muralismo comunitario

Género

Consumo y reducción de riesgos

Kiosco de la Alameda Central

El kiosco se convertirá en una pista de baile donde se presentarán:

La Reina del After

El Festival “Iztapalapa Conexión: Moda y música

La Presentación de danza “Relevo Generacional”

Evento de K-pop random dance

Concierto de música techno

Ciclo de cine

Se proyectarán los siguientes filmes :

El Tiempo de la Hormiga

Nudo Mixteco

Yo no soy guapo

New’s Divine: Nunca más

Concierto

“Flow Capital” será un concierto en el Monumento a la Revolución donde se presentarán los siguientes artistas de géneros urbanos:

El Bogueto

YNG LVCAS

Yoss Bones

Sayuri y Sopholov

Pablito Mix

DJ Esa mi Pau

La Barbie Chola

¿Cuándo y a qué hora será el Festival de las Juventudes 2025?

Las Ágoras Juveniles se llevarán a cabo del 14 al 22 de agosto en la Plaza Manuel Tolsá.

Los eventos en el Kiosco de la Alameda Central y los ciclos de cine serán del 18 al 20 de agosto.

Mientras que el concierto “Flow Capital” será el sábado 23 de agosto en el Monumento a la Revolución a partir de las 14:00 horas.

