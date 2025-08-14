inklusion.png Sitio accesible
Conciertos, rodadas y cine en el Festival de las Juventudes 2025; fechas y horarios

En la CDMX se llevará a cabo el Festival de las Juventudes 2025 donde habrá talleres, conciertos y muchas actividades, aquí todos los detalles.

Concierto y actividades del Festival de las Juventudes 2025
Getty Images/INJUVE
Actualizado el 14 agosto 2025 13:01hrs 1 minutos de lectura.
Escrito por: Itandehui Cervantes

Si quieres disfrutar de música, eventos culturales y más, el Instituto de la Juventud (INJUVE) de la CDMX realizará el Festival de las Juventudes 2025 y aquí te compartimos todos los detalles de la agenda.

Habrá una gran variedad de eventos en las plazas públicas para que los jóvenes de la CDMX disfruten de música, cine y varias actividades.

¿Qué habrá en el Festival de las Juventudes 2025?

Durante el Festival de las Juventudes 2025 habrá conciertos gratis de rock, techno, urbano y reguetón, además de rodadas, talleres y ciclos de cine para que todos los jóvenes capitalinos disfruten de varios días de diversión.

Ágoras juveniles

En la Plaza Manuel Tolsá se llevarán a cabo diálogos sobre:

  • Juventud y diversidad
  • Discapacidad y derechos
  • Deporte y salud física
  • Juventudes y medio ambiente
  • Políticas públicas juveniles
  • Salud mental
  • Arte urbano y muralismo comunitario
  • Género
  • Consumo y reducción de riesgos
Kiosco de la Alameda Central

El kiosco se convertirá en una pista de baile donde se presentarán:

  • La Reina del After
  • El Festival “Iztapalapa Conexión: Moda y música
  • La Presentación de danza “Relevo Generacional”
  • Evento de K-pop random dance
  • Concierto de música techno

Ciclo de cine

Se proyectarán los siguientes filmes :

  • El Tiempo de la Hormiga
  • Nudo Mixteco
  • Yo no soy guapo
  • New’s Divine: Nunca más

Concierto

“Flow Capital” será un concierto en el Monumento a la Revolución donde se presentarán los siguientes artistas de géneros urbanos:

  • El Bogueto
  • YNG LVCAS
  • Yoss Bones
  • Sayuri y Sopholov
  • Pablito Mix
  • DJ Esa mi Pau
  • La Barbie Chola
¿Cuándo y a qué hora será el Festival de las Juventudes 2025?

Las Ágoras Juveniles se llevarán a cabo del 14 al 22 de agosto en la Plaza Manuel Tolsá.

Los eventos en el Kiosco de la Alameda Central y los ciclos de cine serán del 18 al 20 de agosto.

Mientras que el concierto “Flow Capital” será el sábado 23 de agosto en el Monumento a la Revolución a partir de las 14:00 horas.

Los 5 conciertos que marcaron la historia

[VIDEO] Para los melómanos, los conciertos son el momento perfecto para disfrutar de la música y estos han sido los más emblemáticos.

CDMX
Ferias y festivales
