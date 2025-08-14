Conciertos, rodadas y cine en el Festival de las Juventudes 2025; fechas y horarios
En la CDMX se llevará a cabo el Festival de las Juventudes 2025 donde habrá talleres, conciertos y muchas actividades, aquí todos los detalles.
Si quieres disfrutar de música, eventos culturales y más, el Instituto de la Juventud (INJUVE) de la CDMX realizará el Festival de las Juventudes 2025 y aquí te compartimos todos los detalles de la agenda.
Habrá una gran variedad de eventos en las plazas públicas para que los jóvenes de la CDMX disfruten de música, cine y varias actividades.
¿Qué habrá en el Festival de las Juventudes 2025?
Durante el Festival de las Juventudes 2025 habrá conciertos gratis de rock, techno, urbano y reguetón, además de rodadas, talleres y ciclos de cine para que todos los jóvenes capitalinos disfruten de varios días de diversión.
Ágoras juveniles
En la Plaza Manuel Tolsá se llevarán a cabo diálogos sobre:
- Juventud y diversidad
- Discapacidad y derechos
- Deporte y salud física
- Juventudes y medio ambiente
- Políticas públicas juveniles
- Salud mental
- Arte urbano y muralismo comunitario
- Género
- Consumo y reducción de riesgos
Kiosco de la Alameda Central
El kiosco se convertirá en una pista de baile donde se presentarán:
- La Reina del After
- El Festival “Iztapalapa Conexión: Moda y música
- La Presentación de danza “Relevo Generacional”
- Evento de K-pop random dance
- Concierto de música techno
Ciclo de cine
Se proyectarán los siguientes filmes :
- El Tiempo de la Hormiga
- Nudo Mixteco
- Yo no soy guapo
- New’s Divine: Nunca más
Concierto
“Flow Capital” será un concierto en el Monumento a la Revolución donde se presentarán los siguientes artistas de géneros urbanos:
- El Bogueto
- YNG LVCAS
- Yoss Bones
- Sayuri y Sopholov
- Pablito Mix
- DJ Esa mi Pau
- La Barbie Chola
¿Cuándo y a qué hora será el Festival de las Juventudes 2025?
Las Ágoras Juveniles se llevarán a cabo del 14 al 22 de agosto en la Plaza Manuel Tolsá.
Los eventos en el Kiosco de la Alameda Central y los ciclos de cine serán del 18 al 20 de agosto.
Mientras que el concierto “Flow Capital” será el sábado 23 de agosto en el Monumento a la Revolución a partir de las 14:00 horas.
