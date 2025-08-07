Pokémon, Ghibli y Sailor Moon: Así es el viaje cultural en la exposición Japón: Del mito al manga

Japón: Del mito al manga es la primera exposición del Victoria & Albert Museum (V&A) que llega a México y los visitantes podrán conocer más sobre la cultura y el arte de este sorprendente país y en and40 te contamos todos los detalles para que no te lo pierdas.

Durante el recorrido podrás ver alrededor de 150 objetos históricos y contemporáneos. Desde arte antiguo, origami y animación hasta robots, moda cine y fotografía, hay alrededor de 15 piezas extra que no tiene la exposición original del V&A.

adn40/Itandehui Cervantes

¿Qué hay en la exposición Japón: Del mito al manga?

La exposición está conformada por obras del V&A y préstamos de colecciones nacionales e internacionales.

Respecto a la gran ola, en la exposición podremos ver una de las impresiones originales que se hicieron a través del grabado en madera -comentó Giovana Jaspersen, directora del Museo Franz Mayer.

adn40/Itandehui Cervantes

Además durante el recorrido puedes conocer cómo las historias tradicionales japonesas inspiraron a creadores como Satoshi Tajiri de Pokémon, Studio Ghibli y Shigeru Mizuki, autor de mangas de monstruos.

adn40/Itandehui Cervantes

Japón: Del mito al manga se divide en cuatro secciones temáticas que te llevan como en un viaje:

Cielo es un espacio donde encontrarás obras que te permitirán explorar el amor, la mitología y la naturaleza. Además, hay un espacio de origami.

adn40/Itandehui Cervantes

Mar te permite conocer sobre dioses, héroes y seres fantásticos como la Leyenda de Urashima Tarō o el pez namasu que se relacionan con Pokémon Wishcash.

Bosque reúne cuentos sobre criaturas y figuras sobrenaturales, relatos como la Princesa Kaguya y Momotarō y los famosos Ternurines.

adn40/Itandehui Cervantes

Ciudad explora cómo las leyendas tradicionales se entrelazan con la cultura urbana japonesa, la moda y tecnología. Puedes ver tamagochis, figuras de Hello Kitty y Transformers.

adn40/Itandehui Cervantes

Como parte de la exposición habrá actividades especiales como las noches del Franz con el universo otaku y el manga. También habrá círculos de lectura, talleres de origami y creación de manga, técnicas de impresión y conferencias.

Precios de la exposición Japón: Del mito al manga

La entrada a la exposición Japón: Del mito al manga tiene un precio de 180 pesos general y 90 pesos para estudiantes, profesores e INAPAM.

Se recomienda comprar los boletos con anticipación para que la experiencia sea mejor en sala.

El calendario de actividades se podrá consultar en la página del Museo Franz Mayer.

adn40/Itandehui Cervantes

Ubicación y horarios de Japón Del mito al manga

Japón: Del mito al manga se encuentra en el Museo Franz Mayer ubicado en Avenida Hidalgo 45 en el Centro Histórico de la CDMX.

Tiene un horario de martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas.

adn40/Itandehui Cervantes

