Regresa Gatotitlán con una emotiva ofrenda para mascotas: fechas, horarios y qué habrá

¿Extrañas a tu michi? Las mascotas como los gatos y los perros se convierten en parte de la familia y, perderlos, es una de las experiencias más dolorosas para los dueños. Por esta razón, antes de que se termine el mes de noviembre, el Panteón de San Fernando te invita a uno de los eventos favoritos de los capitalinos; El Gatotitlán 2025.

El Día de Muertos no se acaba hasta que se acaba: por eso, si quieres eres fan de las actividades gratuitas de la CDMX, no te puedes perder esta hermosa ofrenda que rinde homenaje a los animales de compañía que ya no están con nosotros.

¿Qué habrá en Gatotititlán 2025?

La Secretaría de Cultura de la CDMX te invita a disfrutar de las actividades del Festival Cultural y de Bienestar Animal “Gatotitlán Otoño 2025”. Un evento totalmente gratuito ideal para visitantes de todas las edades.

Los asistentes podrán disfrutar de actividades artísticas, educativas y recreativas en torno a los michis. Habrá presentaciones musicales y teatrales, recorridos guiados y teatralizados, campañas de atención veterinaria gratuita, un bazar de artesanías con temática felina y una ofrenda colectiva dedicada a estos bellos animalitos que son los mejores compañeros de vida.

¿Cuándo y a qué hora será la Ofrenda para Mascotas en el Panteón de San Fernando?

La cita es en el emblemático Panteón de San Fernando en el que se encuentran las tumbas de personajes históricos mexicanos como Benito Juárez, Vicente Guerrero, Ignacio Comonfort, José Joaquín Herrera, Francisco Zarco, Ignacio Zaragoza, entre otros. El evento se llevará a cabo en la siguiente fecha:

Fecha y hora: Sábado 22 de noviembre , a partir de las 12 horas

, a partir de las 12 horas Sede: Museo Panteón de San Fernando , Plaza de San Fernando 17, Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX

, Plaza de San Fernando 17, Col. Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX Costo: Evento totalmente gratuito

¿Qué perciben los gatos en las personas?

Los gatos perciben mucho más de lo que imaginamos: pueden detectar el estado emocional de las personas, gracias a su agudo sentido del olfato y su capacidad para leer el lenguaje corporal. Diversos estudios indican que los felinos reconocen cambios en el tono de voz, gestos y movimientos, lo que les permite identificar si alguien está tranquilo, nervioso o enojado.

Además, los michis son sensibles a la energía y las rutinas de su entorno. Pueden notar si una persona es amable o agresiva, y con base en esas percepciones deciden si confiar o mantener distancia. Si tu michi no se separa de ti es que lo haces sentir seguro y tranquilo. Si extralas a tu michi, lánzate al Panteón de San Fernando a recordarle a tu querida mascota que no la olvidas.

