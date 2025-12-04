Prueba todo tipo de salsas en la Fiesta del Molcajete 2025 en CDMX

La gastronomía mexicana se caracteriza por la presencia de la salsa picante que acompaña a prácticamente todos los platillos y en la CDMX se llevará a cabo la Fiesta del Molcajete 2025.

¿Qué habrá en la Fiesta del Molcajete 2025?

En este festival destaca el uso tradicional del molcajete para crear las salsas picantes. También habrá un concurso donde se elegirá la mejor salsa del lugar.

El conservatorio de la gastronomía local de Xochimilco ofrecerá una plática para el aprendizaje de la preparación de salsas y cómo acompañarlas con diferentes platillos tradicionales, eventos culturales y artísticos.

¿Cuándo y dónde es la Fiesta del Molcajete 2025?

La Fiesta del Molcajete se levará a cabo este jueves 4 de diciembre de 2025 en el Banquetón del mercado 377 ubicado en Calle Vicente Guerrero, esquina con Morelos, Barrio el Rosario, en el Centro Histórico de la alcaldía Xochimilco.

La entrada a la feria es gratuita y todos los asistentes podrán degustar las diferentes salsas. El concurso se realizará de las 13:00 a las 15:00 horas.

Las salsas, el protagonista de la comida mexicana

Nuestro país es conocido por su amplia variedad de salsas como la roja, verde, el pico de gallo, salsa chipotle y salsa macha.

Además, el chile habanero es un picante emblemático, tiene una amplia gama de colores, formas y aromas y la Península de Yucatán es considerada como un centro de reserva genética por ser una de las regiones con mas diversidad de esta especie. El chile habanero es conocido por su intenso sabor y alto nivel de picante y puede llegar a ser extremadamente picoso dependiendo de la variedad y madurez.

