Boletos de Cinemex para Soy Frankelda, Tron y más estarán a 29 pesos en estas fechas
¡Atención cinéfilos! Cinemex tendrá boletos a 29 pesos durante tres días y aplicará para todas sus funciones todo el día, aquí los detalles para que no te lo pierdas.
Ir al cine es para muchos una de sus actividades favoritas pues puedes encontrar películas de todos los géneros desde infantiles y comedias hasta terror y para que disfrutes de los estrenos de noviembre, en Cinemex los boletos estarán a 29 y 75 pesos, aquí te contamos cuándo y en qué salas aplica.
Boletos de Cinemex a 29 pesos
Mediante redes sociales, Cinemex informó que para que todos sigan disfrutando del cine, extenderán una semana más la promoción de boleto tradicional y premium en formato 2D, 3D y ATMOS a 29 pesos y los boletos Market y Platino en formatos IMAX y 4D a 75 pesos.
La promoción esta disponible del 10 al 12 de noviembre de 2025 durante todo el día y es válida en taquillas, en el sitio web o en la app , en las dos últimas pueden existir cargos por servicio y la venta está limitada a 6 boletos por persona.
Es importante señalar que no es acumulable ni aplica con otras promociones, descuentos, cupones o para funciones especiales ni premieres.
¡Porque ustedes lo pidieron! La Cinemex Manía se extiende una semana más. Disfruta de boletos a $29 pesos este 10, 11 y 12 de noviembre en Cinemex durante todo el día. pic.twitter.com/kwmH03jh7d— Cinemex (@Cinemex) November 7, 2025
Cartelera de Cinemex en noviembre
Actualmente en todas las salas de cine de Cinemex se están exhibiendo las siguientes películas :
- El teléfono negro 2
- Chainsaw Man la película: Arco de Reze
- A pesar de ti
- Good boy: Confía en su instinto
- Soy Frankelda
- Depredador: Tierras salvajes
- Cuando el cielo se equivoca
- No me sigas
- 6 exorcismos
- Un buen ladrón
- El Gran Premio a toda velocidad
- Mátate, amor
- Helluva boss: Festival del infierno
- Demon Slayer: Kimetsu no Jaiba castillo infinito
- La hermanastra fea
- Springsteen: Música de ninguna parte
- Pat Patrol: Especial de Navidad
- Crepúsculo
- Una batalla tras otra
- Sorda
- Tron: ares
- ¿En nombre de quien?
Así que si aún no tienes plan para los próximos días y te llama la atención alguna de estas películas es tu oportunidad para verlas y ahorrarte unos pesos.
