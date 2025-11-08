Boletos de Cinemex para Soy Frankelda, Tron y más estarán a 29 pesos en estas fechas

Ir al cine es para muchos una de sus actividades favoritas pues puedes encontrar películas de todos los géneros desde infantiles y comedias hasta terror y para que disfrutes de los estrenos de noviembre, en Cinemex los boletos estarán a 29 y 75 pesos, aquí te contamos cuándo y en qué salas aplica.

Boletos de Cinemex a 29 pesos

Mediante redes sociales, Cinemex informó que para que todos sigan disfrutando del cine, extenderán una semana más la promoción de boleto tradicional y premium en formato 2D, 3D y ATMOS a 29 pesos y los boletos Market y Platino en formatos IMAX y 4D a 75 pesos.

La promoción esta disponible del 10 al 12 de noviembre de 2025 durante todo el día y es válida en taquillas, en el sitio web o en la app , en las dos últimas pueden existir cargos por servicio y la venta está limitada a 6 boletos por persona.

Es importante señalar que no es acumulable ni aplica con otras promociones, descuentos, cupones o para funciones especiales ni premieres.

Cartelera de Cinemex en noviembre

Actualmente en todas las salas de cine de Cinemex se están exhibiendo las siguientes películas :

El teléfono negro 2

Chainsaw Man la película: Arco de Reze

A pesar de ti

Good boy: Confía en su instinto

Soy Frankelda

Depredador: Tierras salvajes

Cuando el cielo se equivoca

No me sigas

6 exorcismos

Un buen ladrón

El Gran Premio a toda velocidad

Mátate, amor

Helluva boss: Festival del infierno

Demon Slayer: Kimetsu no Jaiba castillo infinito

La hermanastra fea

Springsteen: Música de ninguna parte

Pat Patrol: Especial de Navidad

Crepúsculo

Una batalla tras otra

Sorda

Tron: ares

¿En nombre de quien?

Así que si aún no tienes plan para los próximos días y te llama la atención alguna de estas películas es tu oportunidad para verlas y ahorrarte unos pesos.

