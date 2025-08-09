Six Flags lanza el Gold Pass 2026 para que disfrutes de más de 200 atracciones; precio y beneficios

Six Flags México anunció un beneficio imperdible para el Gold Pass 2026 que te da acceso ilimitado a más de 40 parques durante el resto del 2025 y todo el próximo año, aquí te contamos todos los detalles para que no te quedes sin el tuyo.

Si te gustan las emociones fuertes y disfrutar de ir a Six Flags, no te puedes perder la oportunidad de comprar el Gold Pass 2026 que tiene muchas sorpresas.

¿Qué incluye el Gold Pass 2026 de Six Flags?

El parque de diversiones Six Flags dio a conocer información sobre su oferta MVP Sale (El Pase Más Valioso) que incluirá:

El precio más bajo del año

Estacionamiento gratuito

El pase gold incluye un boleto gratis de 2025 para Hurricane Harbor Oaxtepec

El pase Prestige 2026 incluye dos boletos gratis para Hurricane Harbor Oaxtepec

Además, el Gold Pass 2026 te da acceso a todas las atracciones de los parques de Estados Unidos, Canadá y México que incluyen:

288 montañas rusas con más de 214 kilómetros de vías

282 atracciones familiares

970 toboganes acuáticos

234 albercas

Acceso al Festival del Terror

Holiday/Christmas in the park

Winterfest

Precio del Gold Pass 2026 de Six Flags?

Mediante redes sociales, Six Flags México compartió una imagen en la que anuncia que el Gold Pass 2026 tendrá el precio más bajo al costar 949 pesos.

¿Cuándo sale a la venta el Gold Pass de Six Flags?

La venta del Gold Pass 2026 de Six Flags comenzará a partir del 11 de agosto y hasta el 16 de septiembre de 2025.

El parque de diversiones se encuentra ubicado en la carretera Picacho-Ajusco kilómetro 1.5, Jardines del Ajusco en la alcaldía Tlalpan.

