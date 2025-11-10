Parques y espacios verdes para ejercitarse al aire libre en la CDMX

En medio del estrés y el tráfico, la Ciudad de México esconde rincones que invitan a moverse, respirar y reconectar con el cuerpo. Ya sea al amanecer o en plena tarde, cada vez más personas optan por hacer ejercicio al aire libre en parques y áreas verdes de la capital, donde el aire fresco y el entorno natural se convierten en aliados del bienestar físico y mental.

Esta tendencia cobró fuerza tras la pandemia , cuando muchos descubrieron que entrenar fuera de casa no solo era una opción más segura, sino también más flexible y accesible. Hoy, hacer ejercicio en exteriores no solo representa una alternativa económica, sino también una forma de reconectar con el entorno urbano de una manera más amable y activa.

Bosque de Chapultepec: clásico y completo

Considerado uno de los pulmones más importantes de la ciudad, el Bosque de Chapultepec , ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, ofrece múltiples opciones para ejercitarse. Desde ciclovías hasta áreas verdes para yoga o meditación, este parque también cuenta con gimnasios al aire libre gratuitos. Es ideal tanto para entrenamientos intensos como para caminatas tranquilas entre árboles.

Viveros de Coyoacán: corredores y naturaleza

Famoso entre los corredores, este espacio icónico se encuentra en la colonia Coyoacán , muy cerca del centro histórico de Coyoacán. Es perfecto para quienes buscan una rutina de actividad física gratuita en un entorno arbolado. Sus senderos sombreados facilitan el entrenamiento, y es común encontrar clases colectivas o personas practicando calistenia, estiramientos o entrenamiento funcional.

Parque México: urbano y pet friendly

Ubicado en el corazón de la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc, el Parque México combina lo urbano con lo natural. Es excelente para correr, hacer yoga, bailar o simplemente caminar acompañado de tu mascota. Además, su ambiente relajado y su constante actividad comunitaria los vuelve un punto de encuentro ideal para moverse en grupo.

Parque La Mexicana: modernidad al servicio del ejercicio

El Parque La Mexicana , en Santa Fe y perteneciente a la alcaldía Cuajimalpa, es una opción moderna que combina vistas espectaculares con áreas deportivas ideales para correr, andar en bici o entrenar.

Una ciudad activa, una ciudad más saludable

Más allá de los beneficios físicos, hacer ejercicio al aire libre ayuda a reducir el estrés, mejora el estado de ánimo y fortalece el sentido de comunidad. Aprovechar los espacios verdes en CDMX es una forma de tomar una pausa, respirar y redescubrir la ciudad desde otro ritmo.

La próxima vez que sientas la mente saturada o el cuerpo tenso, recuerda que no necesitas un gimnasio: solo basta con unos tenis, voluntad y el parque más cercano.

